Accidents et pannes en cascade dans les parcs d’attraction du Nord

Dans le Nord, la saison touristique s’accompagne d’une offre d’animation qui divertit les visiteurs, mais parfois au détriment des normes de sécurité. A Tétouan, M’diq et d’autres villes de la région, des appels à un durcissement des contrôles dans les parcs d’attractions se font de plus en plus nombreux. Pour beaucoup, les autorités locales doivent se montrer plus fermes dans le respect des normes de sécurité et des réglementations régissant ces activités.

Dans son édition du vendredi 28 juillet, Al Akhbar rapporte que cet appel semble avoir été écouté. Un conseiller communal de Oued Laou a confié au journal que les autorités locales de la ville de Tétouan ont décidé de constituer une commission multidisciplinaire qui sera chargée de contrôler tous les espaces offrant des activités ayant recours à des attractions électriques ou mécaniques. Des visites sur le terrain ont d’ailleurs déjà été organisées, après qu’un manège défaillant a provoqué un incident impliquant plusieurs blessés à Oued Laou. Sur cette dernière affaire, le quotidien explique que des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de l’accident, et pour s’assurer du respect des normes techniques et réglementaires par l’opérateur exploitant cette attraction.

Sur ce même sujet, Al Akhbar rapporte que le gouverneur de M’diq a donné ses instructions pour que l’autorisation d’exploitation d’un train touristique qui arpente les artères de la ville de Martil soit suspendue. Cette décision fait suite à un accident mortel qui a coûté la vie à une petite fille.

C’est donc dans ce contexte que les autorités de plusieurs villes du Nord sont aujourd’hui appelées à activer les commissions locales chargées des contrôles de ces attractions. Il leur est aussi demandé d’être réactifs dans les décisions qui s’imposent lorsque des infractions sont constatées, en plus de toutes les mesures préventives qui doivent être prises en amont.