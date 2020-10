© Copyright : DR

La dernière desserte du tramway à Casablanca aura lieu à 17h30 ce dimanche, pour éviter les déplacements de foule après les matchs du Wydad et du Raja, apprend Le360 de source interne à Casa Tramway. Les lignes de bus seront quant à elles suspendues à partir de 18h00.

La Botola de football connaîtra ce soir son épilogue vers 21h00, et l'un des deux grands clubs de Casablanca, le Wydad ou le Raja sera sacré champion. Pour éviter les habituels déplacements de supporters et les scènes de liesse dans les grandes artères de la métropole pour fêter le tenant du titre, et afin de limiter la propagation du Covid-19, les derniers départs du soir des transports en commun de la ville de Casablanca ont été avancés.

Ainsi, Casa Tramway indique que pour la ligne T1, les derniers départs se feront à 17h20 (terminus Sidi Moumen) et à 17h30 (terminus Lissasfa). Pour la ligne T2, les derniers départs se feront à 16h20 (Sidi Bernoussi) et 17h40 (Ain Diab).

La société Alsa, délégataire du transport urbain par bus dans le Grand Casablanca, annonce quant à elle que le dernier départ de bus se fera à 18h00.

Rappelons qu’hier, samedi 10 octobre, Casablanca a enregistré un nombre record de contaminations au Covid-19 avec 1.342 cas au total.

