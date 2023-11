4.000 pharmaciens menacés de faillite

Près de 4.000 officines au Maroc risquent la faillite. Ce qui représente le tiers des pharmacies actuellement en activité, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 27 novembre.

Selon les pharmaciens réunis, samedi, dans le cadre du sixième congrès de l’association des pharmaciens, Mpharma, cette situation est due à plusieurs facteurs. dont l’absence, d’un modèle économique spécifique à la profession. En tout cas, le modèle actuel est dépassé, en raison notamment de l’évolution qu’a connue le secteur, non pas uniquement au niveau national, mais également à l’échelle mondiale.

C’est ainsi, explique le président du Mpharma, cité par le quotidien, que malgré le relèvement du niveau de la marge brute du bénéfice des pharmaciens, qui a été portée à 34%, leurs revenus ont connu une régression sensible en raison notamment de la baisse des prix d’un grand nombre de médicaments et de la stagnation du volume des ventes.

Ces deux facteurs combinés ont affecté négativement le chiffre d’affaires des pharmacies qui connaissent, en conséquence, une situation financière difficile. Plusieurs officines se retrouvent ainsi au bord de la faillite. Le constat est là, et c’est le président de l’association des pharmaciens qui l’a relevé, «le modèle économique actuel appliqué par les pharmaciens ne permet pas d’améliorer la situation financière des acteurs du secteur, qui représentent pourtant le maillon principal de la chaîne des intervenant dans le secteur de la Santé».

Ce qui d’après ce même responsable «exige la révision de la situation actuelle et l’adoption d’un nouveau modèle économique qui permet, lui, au pharmacien de diversifier ses activités et donc ses sources de revenus et ne pas se limiter à la vente de médicaments».

Ainsi, selon ce responsable et à l’instar de ce qui se fait dans de nombreux pays, le pharmacien pourrait par exemple assurer le suivi et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques, leur proposer des conseils et leur fournir certaines prestations comme les diagnostics rapides. Entre autres exemples cités, la possibilité de substitution de médicaments ainsi que l’instauration d’une indemnité pour la permanence.

Les pharmaciens pourraient également, assure la même source, exercer d’autres activités complémentaires à même de diversifier leurs sources de revenus. Des activités qui sont en même temps de nature à alléger la pression sur le système de santé et contribuer à la prévention contre les maladies.

Les pharmaciens ont également mis le doigt sur certains problèmes qui menacent leur activité, comme la vente des médicaments sur internet. Sur ce point, il faut noter que les autorités concernées n’arrivent pas à mettre fin à ce genre de pratiques illégales et très répandues qui mettent également en danger la santé des citoyens.