Kiosque360. Le parc automobile coûte à l’Etat 2,072 milliards de dirhams par an. Le nombre de voitures de fonction s’élève à 152.957 dont 92.000 sont utilisées par les administrations publiques, 42.647 par les collectivités territoriales et 18.383 par les établissements publics.

Le directeur de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) a dressé le bilan de l’année 2019 devant la commission des secteurs productifs à la chambre des représentants. Il s’avère que les établissements publics arrivent en tête des utilisateurs de voitures de fonction qui coûtent au budget de l’Etat plus de deux milliards de dirhams. La SNTL fournit aux administrations publiques, aux collectivités locales et aux établissements publics des prestations de services telles que l’acquisition de voitures, l’immatriculation, la gestion de l’entretien et de la réparation ainsi que la consommation de carburant. L’exposé fait devant la chambre des représentants a montré que ces prestations de services ont coûté à l’Etat 2,072 milliards de dirhams en 2019.

Un chiffre qui ne diffère pas beaucoup de celui de l’année précédente qui a atteint 2,077 milliards de dirhams. La consommation par poste de dépenses révèle que le carburant s’est taillé la part du lion dans ce budget avec plus d’un milliard de dirhams égalant ainsi le montant de l’année 2018. Le coût des réparations arrive en deuxième position avec 478 et 480 millions respectivement pour les années 2018 et 2019. L’achat de voitures neuves a connu une hausse par rapport à l’année précédente en enregistrant 286 millions de dirhams en 2019 contre 157 millions de dirhams en 2018. Quant à la vente des voitures d’occasion, elle n’a enregistré que 64 millions de dirhams en 2018 contre 60 millions en 2019.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 14 février, que les administrations publiques arrivent en tête des utilisateurs de voitures de fonction avec 92.000 véhicules. Un parc qui est reparti entre les utilisations internes, les utilitaires ainsi que les engins divers et les motos. Les collectivités territoriales ont utilisé 42.647 véhicules et les établissements publics 18.383. Le nombre total de véhicules utilisés par les clients de la Société nationale des transports et de la logistique s’élève à 152.957.



Selon les mêmes données, la SNTL a signé 1150 accords avec divers partenaires pour servir l’administration dont 800 avec les stations-service et 100 avec les centres de visite technique. Ladite société dispose d’une importante clientèle dans le service de transport avec laquelle elle enregistre des chiffres d’affaires annuels estimés entre 600 et 700 millions de dirhams, dont 85% concernent les comptes des grands clients et 15% sont répartis entre administrations publiques et clients privés.