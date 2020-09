© Copyright : DR

Aujjar en enquêteur en chef en Libye, El Hiba membre du CDH, Amarti au sein du Conseil des droits économiques, Ouali Tagma parmi la mission de l’OIF au Mali et Farhane président de la Conférence générale de l’AIEA… Autant de signaux de la confiance placée dans la politique étrangère du Royaume.

Plus active que jamais, la diplomatie marocaine est désormais bien visible dans les différentes instances internationales, et elle pèse de plus en plus dans les dossiers régionaux les plus brûlants. Dernière preuve en date: la nomination de Moha Ouali Tagma au sein de la délégation mandatée par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), pour suivre la situation au Mali. Une délégation présidée par Cheikh Tidiane Guadio, actuel vice-président de l’Assemblée nationale sénégalaise, quant à lui désigné Envoyé spécial pour cette mission, qui comprend aussi Nadia El Yousfi, née à Casablanca et membre du Parlement bruxellois et du Parlement de la fédération de Wallonie-Bruxelles.

Moha Ouali Tagma est un diplomate chevronné, fort de plus de trois décennies de carrière. Il a notamment été ambassadeur à Varsovie et officie, depuis 2016, à la représentation diplomatique d’Abuja. Il a aussi été l'ambassadeur du Maroc auprès de la Cedeao, après avoir été le conseiller diplomatique de la Mission permanente du Maroc, auprès de l’ONU à Genève, ainsi que le directeur Afrique du département des Affaires étrangères. Moha Ouali Tagma a surtout été l'ambassadeur du Royaume à Dakar, entre 2003 et 2012, une époque où il avait justement connu Cheikh Tidiane Gadio, alors à la tête de la diplomatie sénégalaise (de 2000 à 2009), avec rang de ministre d’Etat.

Sur cette mission de haut niveau qui devrait se rendre dans les prochains jours au Mali, reposent de grands espoirs de l’OIF, dont la sphère d’influence est significative en Afrique subsaharienne. Cette Organisation, qui comprend 88 pays, a adopté au cours de la dernière session extraordinaire du Conseil permanent de la francophonie, le 25 août dernier, une résolution installant justement cette mission qui «vise à soutenir le processus de restauration des institutions démocratiques au Mali et contribuer à trouver des solutions de sortie de crise durables et crédibles prenant en considération les attentes des citoyens maliens», comme on peut le lire dans le communiqué de presse de l’OIF.

Pour des observateurs avisés, le travail de cette délégation pourrait s’avérer décisif quant à l’examen d’éventuels scénarios pour une issue à cette crise malienne.

«L’organisation de la francophonie joue de plus en plus un rôle politique et ne se contente plus d’actions purement culturelles, nous confie un diplomate. La dernière charte de l’OIF, ratifiée par les pays membres, renforce d’ailleurs davantage cette dimension politique.» Cette nomination vient en reconnaissance du rôle de médiation qu’a toujours joué le Royaume dans les conflits de tous genres, et en particulier, dans les pays africains avec lesquels le Maroc entretient des relations séculaires. Et surtout, elle vient discréditer les aspirations hégémoniques de certains Etats de la région, qui entendent circonscrire les discussions de la crise malienne aux seuls pays limitrophes.

Cette reconnaissance de plus en plus visible des compétences des diplomates et des hauts responsables marocains par les instances internationales se confirme d’ailleurs de jour en jour.

Ce même lundi 21 septembre, Azzedine Farhane, ambassadeur en Autriche, a pris la présidence de la 64e Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). De plus, pas plus tard que la semaine dernière, deux autres Marocains se sont vus confier des mandats onusiens des plus prestigieux: le professeur Mohamed Amarti a été élu pour représenter l’Afrique en tant que membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies; et Mahjoub El Hiba, délégué ministériel chargé des droits de l’homme, a été plébiscité, en tant qu’expert au sein du très redouté Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU.

«Il n’y a jamais eu autant de Marocains au sein de missions prestigieuses mandatées par des organisations internationales», poursuit cette source contactée par Le360, qui a requis l'anonymat, et qui y voit un signe clair du dynamisme de la diplomatie chérifienne, ainsi que de la crédibilité de son approche et de ses cadres sur la scène internationale.

D’ailleurs, pas plus tard qu'en août dernier, c’est l’ancien ministre Mohamed Aujjar qui s’est vu confier la tête de la mission d’établissement des faits en Libye (FFML) et ce, quelques jours avant le dialogue inter-libyen qui s’est déroulé à Bouznika et qui a été salué par la communauté internationale. Une démonstration, s’il en faut une, de la bonne volonté du Royaume de contribuer à la résolution de ce conflit qui s'éternise, ainsi qu'à la paix dans les pays du Sahel.