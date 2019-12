© Copyright : Le360

Les préparatifs vont bon train pour l'organisation du 8e Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique, organisé à Rabat par "All Africa Students Union" en partenariat avec l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

Il s'agit du plus grand rassemblement estudiantin d'Afrique, et il sera organisé du 20 au 23 décembre prochain sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Lieu principal de cette importante rencontre continentale: la Cité de l'Université internationale de Rabat.

Interrogé par Le360, le directeur général de l'AMCI, l'ambassadeur Mohamed Methqal, a mis en relief l'importance de ce huitième sommet, soulignant que celui-ci va consolider le partenariat entre le Maroc et différents pays du continent, tout particulièrelent en ce qui concerne, a-t-il souligné, "la formation des cadres, mais aussi le développement de projets et l'apport d'une assistance humanitaire à l'échelle internationale, et ce, conformément aux orientations formulées par Sa Majesté le roi Mohammed VI".

L'Agence marocaine de coopération internationale propose actuellement plusieurs offres de formation dans les universités marocaines.

Près de 14.000 étudiants, dont 12.000 sont originaires de pays d'Afrique en bénéficient.

Ce huitième sommet de l'Union des étudiants d'Afrique verra la participation de deux ministres des Affaires étrangères, en l'occurrence ceux de Gambie et des îles Comores, ainsi que de deux hauts responsables qui ont été formés par le passé au Maroc grâce à l'apport de l'AMCI.

La cérémonie d'ouverture aura lieu en présence des ministres des Affaires étrangères de Mauritanie, du Ghana et de la Guinée (Conakry).

Le coup d'envoi de l'évènement sera donné par Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine.