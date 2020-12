© Copyright : DR

Avant la campagne de vaccination massive, le vaccin chinois de Sinopharm, que le Maroc a choisi pour immuniser ses citoyens contre la Covid-19 doit obtenir une "autorisation scientifique". Qui accorde donc ce permis de commercialisation, préalable à une utilisation généralisée?

Cette mission revient à la Direction du médicament et de la pharmacie, un département du ministère de la Santé.

Cette direction a pour mission principale d'assurer, selon sa directrice, "l’évaluation des dossiers d’enregistrement des médicaments et des produits de santé, le contrôle de leur qualité en laboratoire et l'analyse biologique et scientifique des vaccins".

Il s'agit donc de l'unique entité habilitée à autoriser ou à interdire toute exploitation de vaccins importés ou produits au Maroc.

A la tête de ce département, la professeure Bouchra Meddah, spécialiste des contrôles des médicaments, explique, interrogée par Le360, que le vaccin anti-Covid-19 n'a toujours pas été soumis à une évaluation par son département.

"Nous attendons la livraison de ce vaccin", a assuré Bouchra Meddah.

Celle-ci conduit une équipe d'éminents experts chargés de "contrôler et de garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité des médicaments et des vaccins sur les plans médicaux, techniques et réglementaires".

Une fois validé, le vaccin recevra une autorisation, qui permettra de l’administrer à la population ciblée par cette campagne de vaccination de masse.

Bouchra Meddah assure que le prochain vaccin de Sinopharm au Maroc doit "être soumis à contrôle via une série d'étapes avant de recevoir son feu vert pour son utilisation".

Mais, a-t-elle tenu à souligner, "les tests cliniques réalisés récemment au Maroc ont prouvé l'efficacité de ce vaccin".

La direction du médicament est dotée d'un important laboratoire d'analyses, équipé de moyens sophistiqués.

Pour rappel, l’importation et la fabrication locale des vaccins sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires. Elles sont régies par la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie avec ses textes d’application. L’autorisation de mise sur le marché des vaccins est codifiée par le décret 2-14-841 (5août 2015), tandis que la libération des lots de vaccins se fait conformément à la circulaire 47/DMP/00 (1999).