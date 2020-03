© Copyright : DR

Kiosque360. Les relations diplomatiques entre le Maroc et les Emirats arabes unis traversent une réelle zone de turbulence. En témoignent les représentations diplomatiques réduites à un seul agent dans les deux capitales, Rabat et Abu Dhabi. Les dessous de cette brouille diplomatique.

C’est un fait pour le moins étonnant. Le courant diplomatique ne passe plus entre Rabat et Abu Dhabi. En effet, les relations entre les deux pays, pourtant traditionnellement courtoises et fraternelles, ne sont plus au beau fixe aujourd’hui. Selon le site Mondafrique.com, qui a mis en ligne cette information, «les Emirats arabes unis n’ont plus d’ambassadeur à Rabat, et cela depuis plus d’un an». Pour des raisons non avouées, poursuit le média, «la représentation des Emirats arabes unis à Rabat a été gérée, ces derniers mois, par un simple cadre administratif chargé des affaires consulaires».

«De l’inédit», s’exclame le média qui souligne que cette situation diplomatique inexplicable aurait provoqué «un net raidissement des Affaires étrangères marocaines qui ont rappelé leur ambassadeur à Abu Dhabi». En fait, Rabat aurait réagi en réduisant à un seul agent la représentation diplomatique marocaine à Abu Dhabi. S’appuyant, sans les nommer, sur des sources diplomatiques à Rabat, le média fait savoir que «cette marque de défiance des Emirats arabes unis à l’égard du Royaume marocain aurait pour cause «les bonnes relations que Rabat entretient avec Doha». Mais, fait remarquer le média, «dans la guerre larvée qui oppose les frères ennemis qataris et émiratis aussi bien face à l’Iran que face à la Turquie, la diplomatie marocaine a toujours tenu à rester à égale distance entre Doha et Abu Dhabi». Bien plus, souligne le média en s’appuyant sur les mêmes sources, «l’objectif des Marocains a toujours été de tenter de rapprocher les points de vue entre les familles régnantes au pouvoir dans les deux pays ».

Cette neutralité positive de la diplomatie marocaine n’aurait pas été du goût d’Abu Dhabi, qui l’a manifesté clairement sur l’axe diplomatique. Aujourd’hui, affirme le média, «les relations entre le Maroc et les Emirats arabes unis sont au point mort». Pour combien de temps? En attendant, force est de souligner que le Maroc a toujours agi dans le sens d’une coopération sans la moindre subordination.