© Copyright : Le360

Kiosque360. L’invitation royale adressée au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, pour effectuer une visite au Maroc, dans les prochains jours, ouvre la voie à des relations solides et multiformes entre les deux pays. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le Maroc et l’Espagne se dirigent ont consolidé leurs relations après une grave crise diplomatique qui a duré plusieurs mois.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (2 et 3 avril), que les prémices du réchauffement des relations entre Rabat et Madrid sont apparues directement après la lettre qu’avait adressée le chef du gouvernement espagnol au Roi Mohammed VI. Une missive dans laquelle Pedro Sanchez qualifiait le plan marocain d’autonomie, présenté en 2007, comme étant «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible» pour résoudre le différend sur le Sahara marocain. Dans ce sillage, le responsable espagnol avait indiqué que les nouvelles relations entre les deux pays se basaient sur la transparence, la concertation permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties.

L’institution royale, qui a toujours prôné la politique de la main tendue, a répondu à cette lettre diplomatiquement amicale de manière plus chaleureuse encore. Une monarchie qui n’hésite pas à tenir des discours conciliants envers des adversaires malintentionnés ne peut qu’accueillir à bras ouverts un pays voisin qui veut tourner la page. C’est ainsi que la réponse du roi Mohammed VI a été prompte et sincère en donnant, immédiatement, son accord pour le retour de l’ambassadrice du Maroc à Madrid. Le souverain a, par la suite, adressé une invitation, de haut niveau, au chef du gouvernement pour effectuer une visite dans le royaume dans les prochains jours.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le Roi a donné ses instructions aux différents ministres et responsables pour mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre d’une feuille de route ambitieuse couvrant tous les secteurs de partenariat et englobant toutes les questions d’intérêt commun. Il est clair qu’après ces échanges fructueux, les deux pays montrent qu’ils partagent le désir sincère de renforcer leur coopération, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité dans le bassin méditerranéen.

Le Maroc y contribue avec ses ramifications africaines et son importance stratégique et sécuritaire dans la région méditerranéenne. Les atouts géopolitiques et géostratégiques du Maroc sont complémentaires avec ceux du voisin espagnol qui bénéficie d’une position avancée sur la rive nord-méditerranéenne de l’Europe sans oublier son poids dans l’Union européenne.