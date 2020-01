© Copyright : DR

Samir Belfkih, membre du bureau politique et ex député du Parti authenticité et modernité a annoncé ce mardi qu'il se portait officiellement candidat au poste de secrétaire général en remplacement de Hakim Benchamach.

L'élection du nouveau secrétaire général du parti du Tracteur aura lieu lors du 4e congrès prévu le 7 février à El Jadida.

Dans une lettre adressée aux militants et cadres du parti, Samir Belfkih, 45 ans et natif de Sefrou, a justifié sa candidature par le fait qu'il veut oeuvrer à consolider les principes qui ont conduit à la naissance du PAM en 2007, regrettant par ailleurs que les jeunes du parti soient aujourd'hui dans la tourmente et à l'incertitude.

Samir Belfkih devient ainsi le 3e candidat à se présenter au poste de secrétaire général du parti après Mohamed Chiekh Biadillah et d'Abdellatif Ouahbi, tous les deux étant membres du bureau politique.

Samir Belfkih est membre du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation et de la recherche scientifique. Ex-enseignant chercheur aux universités de Montpellier II, Lille II et Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, il est actuellement professeur et directeur d’une équipe de recherche à l’université Ibno Tofail à Kénitra.

Il faut rappeler que Hakim Benchamach, l'actuel secrétaire général ne brigue pas un deuxième mandat à la tête du PAM. Entre Benchamach et le clan d'Abdellatif Ouahbi, dit Groupe de l'Avenir, le courant ne passe pas. Lundi, Benchamach a vivement critiqué Ouahbi pour avoir dit lors de sa récente conférence de presse que le PAM doit être autonome vis-à-vis des institutions.