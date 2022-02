© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Les retards des pluies, qui impactent négativement l’agriculture et les barrages, préoccupent le gouvernement qui réfléchit à une série de mesures, dont l’accélération de la mise en place des stations de dessalement de l’eau mer dans diverses zones du pays.

«La rareté des précipitations se fait ressentir dans le monde rural, ainsi qu'au niveau des retenues d’eau des barrages», a déclaré jeudi 3 février 2022, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

S’exprimant lors de son point de presse consécutif à la réunion hebdomadaire du conseil du gouvernement, le porte-parole a reconnu que le plan de dessalement des eaux de mer est devenu actuellement prioritaire.

A cet égard, Mustapha Baitas a annoncé un déplacement, prévu mardi prochain 8 février, du ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, à Laâyoune, pour inspecter les essais et la production extensifs de la station de dessalement de l’eau de la ville saharienne.

Cette nouvelle station de dessalement, qui devait être inaugurée fin de 2021, sera dotée d’une capacité de production additive de 26.000 m3/j. Son coût est estimé à 370 millions de dirhams. Ce projet permettra de rehausser la capacité de production de l’eau potable à 60.000 m3/j et de satisfaire ainsi les besoins en eau potable des habitants des villes de Laâyoune et El Marsa ainsi que des centres Foum El Oued et Tarouma, au-delà de l’horizon 2035.

Répondant à une question posée par Le360, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement a en outre indiqué que l’exécutif est «préoccupé» par le stress hydrique. «Nous allons examiner les moyens pour élever la cadence de réalisation des stations de dessalement et de mettre en œuvre le plan national sur l’eau, approuvé dernièrement sous la présidence du roi Mohammed VI», a-t-il affirmé, avant d’indiquer que la station d’Agadir est déjà opérationnelle.

Il a rappelé que cette dernière irrigue déjà près de 10.000 hectares dédiés aux céréales alors qu’une seconde partie de la centrale va commencer «à fournir de l’eau potable».

Par ailleurs, le porte-parole de l’exécutif a reconnu que la grande station de dessalement de Casablanca a connu «un retard de faisabilité». «On est encore à l’étape des appels d’offre, or, on devrait être à 50% dans l’exécution du projet». Il s’est interrogé sur les raisons de ce retard, en faisant endosser implicitement la responsabilité au précédent gouvernement.