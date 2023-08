Sondage: 49% des jeunes Marocains optimistes pour l’avenir

Le dernier sondage réalisé par le baromètre arabe dans 12 pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient (MENA) révèle que près de la moitié des jeunes Marocains ont une vision optimiste pour l’avenir de leurs enfants. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (5 et 6 aout), que d’après ce sondage intitulé «Vision des jeunes sur la qualité de vie et les conditions économiques», ces jeunes pensent que la qualité de vie de leurs enfants sera meilleure que la leur. Les superviseurs de ce sondage ont posé cette question aux interviewés :«Croyez-vous que la qualité de vie de vos enfants sera meilleure que la vôtre?»

Le sondage a ciblé deux catégories d’âge: les 18-29 ans et les plus de 30 ans. Dans le premier échantillon, 49 % des jeunes estiment que la vie de leurs enfants sera meilleure que la leur contre 41% pour les sondés du deuxième échantillon. Les enquêteurs ont essayé de faire une comparaison entre la qualité de vie des interviewés et celle de leurs parents. Il en résulte que 39% des jeunes dont l’âge varie entre 18 et 29 ans considèrent que leurs conditions de vie sont meilleures que celles de leurs parents contre 35% pour la catégorie âgée de plus de 30 ans.

Le quotidien Assabah souligne que les sondeurs d’opinion ont posé les mêmes questions aux femmes de la même tranche d’âge et vivant dans la même région. Il en ressort que 40 % des jeunes Marocaines (âgées de 18 à 29 ans) considèrent que leurs conditions de vie sont meilleures que celles de leurs parents contre 33% chez les femmes âgées de plus de 30 ans. En revanche, 49% de la première catégorie d’âge estiment que les conditions de vie de leurs enfants seront meilleures que les leurs contre 41% des femmes âgées de plus de 30 ans.