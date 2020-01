© Copyright : DR

Kiosque360. L’hebdomadaire «El Watan» n’a pas dérogé à la règle «bilancielle» en ce début d’année. Pour passer à la loupe la cuvée 2019 du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, il donne la parole à des militants partisans, associatifs et syndicalistes.

C’est à travers des jugements sans concession, pour ne pas dire au vitriol, que certains acteurs politiques, associatifs ou syndicalistes, évaluent l’action de Saâd-Eddine El Othmani, secrétaire général du PJD, à la tête du gouvernement tout au long de l’année 2019, voire durant les deux mandats successifs des islamistes.



Interviewés par l’hebdomadaire El Watan du 2 janvier, ces activistes politiques, issus pour leur majorité de la gauche, modérée ou radicale, ne trouvent aucune action positive à mettre à l’actif des islamistes qui dirigent le gouvernement depuis 2012.

Pour le numéro 2 du Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS), c’est dans la «routine de la gestion islamiste» que le Maroc se débat depuis la fin de 2011, une gestion marquée «par un très faible rendement dû à la présence d’un gouvernement dirigé par un parti au référentiel arriéré et obscurantiste, tant dans son volet benkiraniste que celui othmaniste». Pour Lebib Bougrine, SG-adjoint du PADS, le Maroc est tout simplement revenu en arrière, économiquement et socialement, depuis l’arrivée des islamistes à la tête du gouvernement.

Un point de vue que partage parfaitement Abdellatif Hmimsa, activiste politique, selon lequel «les décisions issues de l’islam politique ont fait rétrograder le Maroc de plusieurs décennies en arrière», non seulement sur le plan de l’atteinte aux libertés individuelles, mais aussi sur «la destruction du système de la protection sociale et l’érosion du pouvoir d’achat de la classe moyennes, sans parler des couches sociales les plus démunies».

Pour Younès Firachine, membre du bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail (CDT), 2019, comme les huit années de gouvernement PJDiste qui l’ont précédée, a été marqué par un recul sur tous les paliers. Et ce ne sont pas les indicateurs qui placent le Maroc au bas des classements mondiaux dans les domaines des libertés, éducation, santé…, qui vont prouver le contraire. L’électeur marocain, qui a fait confiance par deux fois successives aux islamistes, va finir par remarquer qu’ils n’ont réalisé aucune de leurs promesses électorales.

Une stérilité qui fait dire à Amine Lokhman, militant politique et associatif, que le minimum que peuvent faire les islamistes après leur échec, «c’est de partir, tout en prenant soin de demander des excuses au Maroc et aux Marocains».