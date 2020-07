© Copyright : DR

Selon le Polisario, c’est grâce à la pression algérienne qu’un groupe parlementaire mauritano-sahraoui vient d’être réactivé à l’Assemblée nationale mauritanienne. L’occasion pour les séparatistes de Rabouni de clamer que ce «rapprochement entre Alger et Nouakchott terrorise le Maroc».

Les médias proches du Polisario viennent d’annoncer que l’Assemblée nationale mauritanienne a mis sur pied un groupe d’amitié mauritano-sahraoui, composé de dix députés sur les 157 que compte le Parlement monocaméral mauritanien. Un groupe qui existait déjà dans le précédent Parlement, mais qui a attendu deux années pour être ressuscité dans le nouveau Parlement élu en 2018.

Or, en annonçant la réactivation de ce groupe d’amitié, les médias séparatistes n’ont à aucun moment parlé d’un rapprochement entre la Mauritanie et le Polisario, mais d’un «rapprochement algéro-mauritanien qui terrorise le Maroc». Une indication de taille qui prouve que c’est l’Algérie qui a activé ses relais locaux pour redonner vie à une coquille vide et se donner ainsi l’occasion de relancer sa propagande anti-marocaine à partir des travées de l’Assemblée nationale mauritanienne.

Le moment a été bien choisi pour que cet acte passe inaperçu en Mauritanie, où l’opinion n’a d’yeux que pour la Commission d’enquête parlementaire qui tente de traduire l’ancien président mauritanien Ould Abdel Aziz devant une cour de justice spéciale pour haute trahison. En effet, la création du précédent groupe d’amitié mauritano-sahraoui, en 2015, avait suscité un tollé. Plusieurs personnalités mauritaniennes et associations locales, dont l’Association mauritano-marocaine pour la défense de l’unité maghrébine, présidée par Cheïkhani Ould Cheïkh, avaient alors vivement dénoncé une tentative algérienne de saboter les relations maroco-mauritaniennes.

Pour rappel, le Polisario et sa «Rasd» ont été reconnus en 1984 par l’ancien président putschiste, le lieutenant-colonel Mohamed Khouna Ould Haidalla (1980-1984), un Reguibat natif d’Aoussred au Sahara marocain. Son successeur, le colonel Maawiya Ould Sid’Ahmed Taya (1984-2005), faute de pouvoir retirer la reconnaissance de la «Rasd» par son prédécesseur, à cause de la menace pesante de l’Algérie, a quand même réussi à fermer définitivement l’ambassade du Polisario à Nouakchott et rétablir de nouvelles relations tous azimuts avec le Maroc, jamais interrompues depuis lors.

La réactivation du groupe d’amitié mauritano-sahraoui est donc un non-événement, sur lequel tente de surfer le Polisario, juste pour parler d’un «revers diplomatique et un coup dur» pour le Maroc.

Mais s’il faut parler de revers, c’est bien celui que vient de reconnaître Sabri Boukadoum lui-même, selon des propos rapportés par l’APS (agence de presse officielle algérienne), le 11 juillet courant.

En effet, invité à un forum du quotidien algérien Echaâb, afin de décliner les grands chantiers de la diplomatie algérienne et les relations avec le voisinage, Sabri Boukadoum a affirmé «qu’un travail est en cours avec les pays voisins, notamment dans le Sud tels le Mali et le Niger, pour l’exportation des produits algériens». C’est là un constat d’échec de la tentative algérienne d’utiliser la Mauritanie comme passage et lieu d’exportation des produits algériens, car sur la foi des déclarations des entrepreneurs et camionneurs algériens eux-mêmes, la Mauritanie et l’Afrique de l’Ouest sont devenues une chasse gardée économique où il est impossible de concurrencer le Maroc.





Cet aveu d’échec est d’autant plus amer pour Boukadoum, que l’objectif principal sur lequel travaille constamment la diplomatie algérienne, a été toujours été de tout faire pour parasiter, voire rompre, les relations entre la Mauritanie et son voisin marocain. Pourtant si Alger était vraiment soucieuse des intérêts de la Mauritanie, elle aurait plutôt ajouté ses efforts à ceux de tous les partenaires de son voisin du Sud pour contribuer à son développement. Sauf que, malheureusement, l’Algérie s’évertue –surtout– à exporter, à fonds perdus, l’animosité maladive qu’elle éprouve à l’égard du Maroc.