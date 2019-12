© Copyright : DR

Kiosque360. Lors d’une rencontre régionale de son parti, El Othmani s’en est pris à ceux qui dénigrent le PJD et le gouvernement. Il a notamment ciblé ces “parasites” qui diffusent de fausses informations.

Le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD a vivement critiqué les instigateurs de campagnes de dénigrement contre son parti, affirmant que «ces campagnes préfabriquées étaient menées par des gens incapables de gagner des élections avec les moyens légaux. Du coup, ils usent de perfidie pour essayer de détruire un adversaire qu’ils ne peuvent concurrencer dans une compétition loyale». Si Saâd-Eddine El Othmani a évité de nommer quiconque dans son discours, il n’a toutefois pas hésité à fustiger ceux qui se basent sur de fausses informations et les campagnes continues menées contre le PJD, allant jusqu'à reprocher à des membres de son propre parti de participer à la diffusion de ces allégations mensongères.

Lors de l’ouverture de la session ordinaire du conseil régional du PJD, dimanche dernier, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, le chef du gouvernement a donné des exemples des fausses informations portant atteinte à son parti et son gouvernement. Il a notamment cité l’impôt sur le revenu des pensions de retraite et les redevances sur l’audiovisuel, en précisant que 90% des 1.800.000 retraités (soit 1.600. 000) n’étaient pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Et de préciser que 10% des deux catégories payant cet impôt bénéficiaient respectivement d’abattements fiscaux de 60 et 40%, sachant que le revenu de cette dernière catégorie s’élève à 16.000 dirhams par mois.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 24 décembre, que le gouvernement avait refusé l’amendement concernant l’exonération totale de l’impôt sur le revenu des pensions de retraite. L’Exécutif a été contraint de brandir l’article 77 de la Constitution pour s’opposer à cette proposition parlementaire dont le coût, selon Benchaâboun, s'élèverait à 1,06 milliard de dirhams. Le ministre de l’Economie et des finances a ajouté que l’amendement approuvé par la Chambre des Conseillers était «une mesure inéquitable entrant en contradiction avec un autre article qui augmente l’abattement fiscal des pensions de 55 à 60%». Le président de la commission des finances et du développement économique, Abdallah Bouanou (PJD), a tenu les mêmes propos que le ministre et jugé cet amendement infondé en matière de justice fiscale.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, démenti les informations qui ont circulé sur l’instauration d’une nouvelle redevance sur l’audiovisuel, à raison de 50 dirhams, pour sauver la chaîne 2 M de la faillite. En effet, «le gouvernement n’a créé aucun nouvel impôt dans ce secteur. Bien au contraire nous avons procédé, en 2013, à la baisse des redevances pour l’audiovisuel en exonérant les tranches 1, 2 et 3. Du coup, seules 20% des familles marocaines sont assujetties à cette redevance, en l’occurrence celles de la quatrième et la cinquième tranche», a-t-il souligné en précisant que les classes pauvre et moyenne n'étaient donc pas concernées par cette redevance et que le gouvernement n’avait aucune intention de remettre ce sujet sur le tapis.