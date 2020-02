© Copyright : DR

Le Président des Etats Unis, Donald J. Trump, a déclaré que le Maroc se démarque comme étant “l’un des modèles les plus distingués” de l’Initiative de développement économique des femmes (Women’s Global Development and Prosperity). Détails.

«Le Maroc est l’un des modèles “les plus distingués” de l’Initiative de développement économique des femmes (W-GDP)», a salué le président américain, Donald Trump, dans un message rendu public, à l’occasion du premier anniversaire de la W-GDP, mettant en avant les efforts et les amendements de lois mis en oeuvre par le Royaume en vue de promouvoir l’émancipation économique et rétablir les droits fonciers et de propriétés des femmes.

Pour rappel, le président Trump, qui a également salué, à cet égard, les efforts déployés par la Côté d’Ivoire, avait lancé, au mois de février 2019, l’initiative W-GDP, dans le cadre d’efforts exhaustifs initiés par les différents secteurs de l’Administration US, dans le but de faire avancer et promouvoir l’autonomisation des femmes en matière économique.

Un an après, la W-GDP a touché pas moins de 12 millions de femmes de par le monde, le but étant d’arriver à assurer l’autonomisation économique de 50 millions de femmes à travers le monde, à l’horizon 2025.

Mme Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis, avait loué le Maroc, qui, selon elle, a réussi, dans ce contexte, à mettre en place des réformes importantes et audacieuses. Elle a également tenu à souligné, lundi à Dubai lors de la session d'ouverture du Global Women's Forum 2020, que lesdites réformes ont permis de consolider davantage l’autonomisation des femmes dans le Royaume.

Quelques 90 pays de par le monde ont toujours des lois qui limitent l’accès des femmes aux mêmes opportunités d’emploi que les hommes. C’est dans ce cadre que la W-GDP vise à impacter l’autonomisation des femmes dans le monde du travail à travers des programmes innovants et des projets sur la base des trois piliers de cette initiative, à savoir: «L’épanouissement des femmes dans le milieu du travail», «la réussite des femmes en tant qu’entrepreneurs», et «l’autonomisation des femmes dans l’économie».

Dans le message adressé par le président Trump, ce dernier précise que les Etats-Unis se tiennent prêts, au moment où la W-GDP fête son premier anniversaire, «à œuvrer avec chaque pays animé de la volonté de remédier aux lois et régulations discriminatoires qui empêchent les femmes dans leurs élans et entravent le progrès économique pour tous».