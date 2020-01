© Copyright : DR

Kiosque360. Le Parlement a tracé une feuille de route pour activer les propositions de loi émises par les députés et gelées depuis des lustres. Le ministre Mustapha Ramid serait favorable à l’examen mensuel de la production législative parlementaire, mais le gouvernement tarde à donner son avis.

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le ministre chargé des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid, se sont mis d’accord sur un calendrier engageant le gouvernement à discuter et à examiner les propositions de loi émanant des groupes parlementaires. La production législative parlementaire a, en effet, été gelée pour différentes raisons liées, souvent, à un manque de volonté politique et aux difficultés que trouvent les députés et les conseillers à rédiger des textes juridiques.

Lors d’une réunion tenue en début de semaine au Parlement, Ramid a fait un résumé de la position de l’Exécutif concernant 114 propositions de loi toujours en suspens. Habib El Malki a, pour sa part, présenté une feuille de route visant à rassembler les «bonnes volontés» pour activer les propositions de loi gelées. Un communiqué publié par le bureau de la Chambre des représentants indique que Mustapha Ramid a fait part de la volonté du gouvernement d’accompagner les travaux des commissions permanentes. Le ministre a, en outre, réitéré le soutien de l’Exécutif à la décision de la Chambre des représentants d’organiser des rendez-vous mensuels et d’accélérer le rythme de la production législative des députés.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 2 janvier, que Habib El Malki a exposé sa feuille de route pour activer les propositions de loi produites par les groupes parlementaires. Il a mis l’accent sur la nécessité de la programmation systématique des initiatives législatives parlementaires, conformément au calendrier énoncé dans le règlement intérieur de la Chambre des représentants.

Ladite feuille de route fait du dernier mercredi de chaque mois une date constitutionnelle pour l’examen des propositions de loi.

El Malki préconise, en outre, d’organiser d’autres séances mensuelles accompagnées d’une programmation des propositions émises par les commissions permanentes. Cependant, le gouvernement n’a pas encore émis son avis sur le programme mensuel réservé à l’examen des initiatives législatives parlementaires.