Pourquoi le système de santé marocain séduit tant, selon Jeune Afrique

Dans sa dernière édition, l’hebdomadaire Jeune Afrique rapporte que le système de santé marocain connait une véritable révolution conduite, de manière audacieuse, par le roi Mohammed VI.

L’objectif de cette réforme consiste à améliorer ce système et à le rendre susceptible d’attirer les investissements, rapporte Al Ahdath du vendredi 27 septembre.

Le magazine français a, dans un long article, mis en exergue les grandes transformations qu’a connues le système de santé du royaume, louant les progrès réalisés dans le domaine des infrastructures sanitaires, des prestations médicales et de la couverture médicale élargie à l’ensemble des citoyens.

Cette vision ambitieuse a placé le Maroc parmi les leaders de la santé au niveau mondial, poursuit la même source. Ce qui démontre sa capacité à adopter les normes sanitaires internationales tout en répondant aux exigences de ses spécificités locales.

Le journal français souligne que le roi Mohammed VI a érigé la santé en pilier fondamental du développement socioéconomique du royaume. Cette orientation renforce la capacité du royaume à améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

C’est ainsi, poursuit la même source, que face à la pandémie de Covid-19, le royaume a opté pour une stratégie intégrée et rapide afin d’affronter cette crise sanitaire: «Cette stratégie s’est distinguée par une campagne de vaccination gratuite qui a immunisé l’ensemble des habitants. A cela s’ajoutent les initiatives locales de production visant à fabriquer des équipements médicaux essentiels comme les masques et les respirateurs ainsi que la création d’un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie grâce à la mobilisation des entreprises et des citoyens».

Et le journal de rappeler que le Maroc ne s’est pas contenté de protéger sa population mais qu’il a envoyé des aides médicales à plusieurs pays africains, renforçant ainsi son leadership régional dans le domaine de la santé et de la coopération internationale.

Toujours dans le cadre de la stratégie de santé, Jeune Afrique souligne que le Maroc vise à réaliser une couverture médicale globale à travers la généralisation de la protection sociale lancée par le roi Mohammed VI, relaie Al Ahdath.

Ce programme vise à élargir la couverture de l’assurance maladie à tous les citoyens, y compris les catégories les plus fragiles en précisant que 10,6 millions de personnes bénéficient actuellement de l’AMO-Tadamon avec des cotisations prises en charge par l’État, conclut Jeune Afrique.