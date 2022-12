© Copyright : DR

VidéoLe renforcement de la coopération maroco-française dans différents domaines a été au centre d’entretiens tenus, mercredi 14 décembre 2022 à Paris, par une délégation du groupe d'amitié Maroc-France à la Chambre des conseillers conduite par Mohamed Zidouh de l’Istiqlal.

La délégation marocaine, en visite à Paris et en Normandie du 14 au 16 décembre, dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux institutions parlementaires, s’est ainsi entretenue avec le sénateur Christian Cambon, président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat et président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en présence des membres dudit groupe.

L’entrevue a porté sur les moyens à même d’insuffler une nouvelle dynamique aux échanges entre les deux institutions parlementaires ainsi que sur le déplacement, récemment, dans le Royaume, notamment dans les Provinces du Sud, d’une délégation de sénateurs français, membres de ce groupe.

Les deux parties ont mis en avant l’importance de cette visite à Paris des parlementaires marocains qui intervient en concrétisation du programme de travail établi de concert entre la Chambre des conseillers et le Sénat français.

La délégation marocaine a également été reçue par le président du Sénat, Gérard Larcher, avant de se rendre dans l’hémicycle où un accueil solennel a été réservé à ses membres sous les applaudissements des sénateurs, séance tenante des questions au gouvernement, en présence de plusieurs membres de l’exécutif français.

«Nous avons échangé d’abord sur la qualité de notre coopération interparlementaire, le Sénat français ayant le rôle de chef de file dans le partenariat et le jumelage européens que nous avons entre nos Chambres et la Chambre des conseillers du Maroc, aux plans de l’amélioration du fonctionnement administratif et encore plus important du fonctionnement législatif», a déclaré le président du Sénat français à la MAP, au terme de cette entrevue. «Nous voyons dans cette visite de la délégation marocaine le signe de quelque chose qui aujourd’hui nous permet de voir l’avenir des relations entre les deux pays, des pays frères et amis qui partagent tant de choses», a-t-il affirmé.

Pour sa part, Mohamed Zidouh a relevé que cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux institutions législatives marocaine et française, soulignant qu’il s’agit d’une tradition ancienne et soutenue dans le temps. Ce déplacement constitue, selon lui, un exemple de la diplomatie parallèle menée par la Chambre des conseillers, qualifiant de «très importante» l’entrevue avec le président du Sénat au cours de laquelle plusieurs questions se rapportant à la coopération et l’amitié franco-marocaine ont été évoquées.

De son côté, Christian Cambon a souligné, dans une allocution lors de la réception réservée aux membres de la délégation marocaine, que cette visite marque la reprise des rencontres entre les membres du groupe d’amitié, après trois ans d’interruption à cause de la pandémie du Covid-19.

Le Maroc représente pour la France l’un des alliés «les plus sûrs», a-t-il dit, mettant en avant l’attachement du Sénat et du groupe d’amitié à l’amélioration de cette relation franco-marocaine «empreinte d’histoire» et soulignant les réformes engagées par le Royaume dans les différents domaines.

La délégation, qui s’était réunie plus tôt dans la matinée avec des responsables du Medef (patronat français), a été reçue au Quai d’Orsay par Olivier Bech, ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger. La rencontre a été axée particulièrement sur la coopération économique et commerciale entre le Maroc et la France ainsi que sur la francophonie.

Le programme de ce déplacement de trois jours comprend aussi une visite du Centre de recherche et de développement Paris-Saclay d’EDF, ainsi que des chantiers navals de Cherbourg. Une première pour les conseillers marocains qui seront invités à visiter un sous-marin nucléaire en construction.