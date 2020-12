Abdellatif Ouahbi, SG du PAM, et S. Mezouar, ex-patron de la CGEM et du RNI.

© Copyright : le360

Sur fond de va-et-vient d’un amendement de la loi de Finances portant sur les droits de douane de polyester, le chef de file du PAM s’est violemment attaqué à l’ancien patron des patrons qui vient de se positionner dans ce secteur. Des assertions qui n’ont pas laissé de marbre l’ancien ministre.

Salaheddine Mezouar est en colère. Il se sent victime d’une cabale menée par Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM). «J’ai été surpris par ses propos au Parlement faisant allusion à mon intervention pour amender le taux des droits de douane sur le polyester, alors que je n’ai absolument pas bougé le petit doigt au sujet de cette histoire dont j’ignorais les tenants et les aboutissants», affirme Mezouar, contacté par Le360.

Des propos que le chef de file du PAM tient à nuancer. «Effectivement, j’ai dit qu’avec l’ancien patron de la CGEM qui investit dans le secteur du polyester, nous étions en train de vivre le même scénario que celui de Moulay Hafid Elalamy concernant les assurances. Je n’ai à aucun moment parlé de pressions sur les parlementaires. D’ailleurs, aucun élu n’a pris la défense de Mezouar, que ce soit au RNI ou au groupe de la CGEM», nous déclare à son tour Ouahbi.

Tout est parti de cet amendement sur l’imposition douanière sur les fibres de polyester discontinu introduit lors du vote du projet de budget 2021 à la Chambre des conseillers. Le député Ouahbi a vu dans cet amendement -présenté aussi bien par les groupes de la majorité, par le groupe istiqlalien ainsi que par le groupe de la CGEM- un cadeau fiscal pour le nouvel investissement de Salaheddine Mezouar. «Il est vrai que je fais partie des actionnaires d’une société qui est en train d’investir dans le recyclage des bouteilles en plastique pour les transformer en flocons et en fil polyester», admet Mezouar.

La société en question n’est autre que Dolicen, une nouvelle filiale de Dolidol montée avec l’ancien ministre qui a ramené dans ses malles un groupe coréen spécialisé en plus de sa quote-part dans le capital de cette structure qui s’élève à 20 millions de dirhams. «Cette histoire de protection ou d’augmentation des droits de douane n’a jamais été prise en compte. Nous prévoyons un seuil de rentabilité qui justifie largement cet investissement. De plus, je ne suis pas de ceux qui croient que les mesures de protection règlent les problèmes de l’industrie marocaine», soutient Mezouar.

Quoi qu’il en soit cet amendement sur le relèvement des droits d’importation sur le polyester a été finalement rejeté en deuxième lecture à la Chambre des représentants, au grand dam des professionnels. «L’annulation de l’augmentation des droits de douane (de 2,5% à 17,5%) va à l’encontre du principe de protection de la production locale», s’est insurgé, dans les médias nationaux, Abdeslam El Eulj, PDG de Famacolor, pionnier dans l’industrie du polyester.

«Cela s’inscrit en porte-à-faux avec les efforts de maîtrise des importations, notamment à travers la sensibilisation des opérateurs pour ralentir le rythme d’importation et le relèvement des droits d’importation observé dans plusieurs secteurs d’activités», ajoute celui qui a ardemment défendu cette mesure.

Le sujet est définitivement clos avec le vote définitif du budget. Sauf que Mezouar et Ouahbi ne se sont pas encore expliqués entre quatre yeux au sujet de cette affaire. «J’ai appelé Ouahbi, il n’a même pas daigné répondre, confie Mezouar. S’il n’a même pas le courage d’affronter la personne qu’il accuse, c’est qu’il sait que ses propos sont destinés à d’autres fins».

Ouahbi nous a confirmé effectivement qu’il refuse de répondre à son ex-rival politique. «Qu’il appelle Ilyas El Omari comme il avait l’habitude de le faire auparavant», lance le secrétaire général du PAM qui semble faire des polémiques politiciennes et des petites phrases assassines, une ligne conductrice de sa future campagne électorale.