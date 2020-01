Nouvel An: le roi échange des messages de félicitations avec des chefs d'État et de gouvernement

Le roi Mohammed VI.

A l'occasion de la nouvelle année 2020, le roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux chefs d’État et de gouvernement des pays frères et amis, leur exprimant ses vœux les meilleurs de santé et de prospérité.