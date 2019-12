Nomination de nouveaux walis et gouverneurs début 2020

Kiosque360. Le ministère de l’intérieur aurait finalisé la liste de 20 nouveaux walis et gouverneurs qui seront nommés début 2020. Parmi eux, on compte deux femmes et des magistrats de la cour des comptes.

Une commission restreinte au sein de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur vient de finaliser la liste de 20 nouveaux walis et gouverneurs qui seront nommés début 2020. Selon des sources autorisées, cette liste comprend de nouvelles figures dont deux femmes et certains juges des cours régionales des comptes. Le recours à ces magistrats s’explique par la grande expérience qu’ils ont cumulée dans le contrôle des deniers publics et l’inspection des administrations et des établissements de l’Etat. Un choix qui ressemble exactement à celui de Zineb El Adaoui, qui a gravi les échelons en un temps record pour devenir wali inspecteur général de l’administration territoriale.

Les décideurs dans ce département ont toutefois été contraints de maintenir à leurs postes certains walis et gouverneurs qui ont dépassé l’âge de la retraite. En revanche, le ministère a libéré d’autres agents d’autorité de leur fonction, car ils ne peuvent s’adapter à la nouvelle feuille de route tracée par le ministre Abdelouafi Laftit. Par ailleurs, ce département a décidé de se passer des services des gouverneurs dont les provinces connaissent des mouvements de protestation continus comme ce fut le cas pour la ville de Kenitra.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du samedi 27 décembre, que le ministère est à la recherche de nouveaux profils pour remplacer les agents d’autorité proches de la retraite. La problématique du vieillissement des cadres du ministère de l’Intérieur pousse les responsables de ce département à puiser dans les cadres de l’administration centrale pour remplacer les partants. Les mêmes sources indiquent qu’étant donné la carence des compétences, certains cadres qui avaient été mis sur une voie de garage pourraient être réinvestis dans d’autres responsabilités. A la tête de ces «amnistiés», on trouve le wali Jelloul Samsam qui pourrait occuper un haut poste au sein de la direction générale des collectivités locales. Par contre, le gouverneur chargé de la communication pourrait quitter son poste à cause de sa relation ambiguë avec une agence évènementielle qui organise les grandes manifestations du ministère. Il a été question, par ailleurs, de la candidature de Khalid Safir au poste de ministre délégué au ministère de l’Intérieur mais le souhait d’Abdelouafi Laftit n’a pas été exaucé.





Par Hassan Benadad