Mauritanie: entretien entre le ministre des AE et l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismaël Cheikh Ahmed, et l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar.

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismaël Cheikh Ahmed, et l’ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar, ont eu ce vendredi, des entretiens portant sur les relations bilatérales et les voies et moyens de renforcer et fortifier les rapports séculaires entre Nouakchott et Rabat.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck