Nasser Bourita, Abdellatif Hammouchi et Yassine Mansouri au stade Al Thumama à Doha, le jeudi 1er décembre 2022.

Présents ce jeudi 1er décembre 2022 au stade Al Thumama à Doha (Qatar), le ministre des Affaires étrangères, le patron du pôle DGSN-DGST et le chef de la DGED soutiennent les Lions de l’Atlas qui affrontent le Canada. Sur place, les trois responsables marocains ont été reçus par l’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani.

Nasser Bourita, Abdellatif Hammouchi et Yassine Mansouri, respectivement ministre des Affaires étrangères, directeur général du pôle DGSN-DGST et DG de la Direction générale des études et de la documentation (DGED) sont tous là pour soutenir les poulains de Walid Regragui.

Ils sont présents au stade Al Thumama ce jeudi 1er décembre à Doha pour assister à la rencontre opposant le Maroc au Canada dans le cadre du troisième et dernier match de poules de la Coupe du monde Qatar 2022.

Selon nos informations, peu avant le match, les trois responsables marocains ont été reçus par l’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani.

A l'heure où nous mettons en ligne, le Maroc mène au score de 2-1, grâce aux buts de Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri.