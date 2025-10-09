Maroc-Argentine: 65 ans de relations diplomatiques

Lors d’une conférence organisée cette semaine au Conseil argentin des relations internationales (CARI), l’ambassadeur du Maroc à Buenos Aires, Yasser Fares, a dressé un tableau éloquent de cette relation bilatérale «solide, historique et stratégique», qui s’étend bien au-delà du champ politique pour englober des dimensions économiques, culturelles et humaines profondes. C’est ce que rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 10 octobre.

Le diplomate marocain a rappelé que les premiers liens entre les deux peuples remontent au XIXème siècle, avec l’arrivée en Argentine de familles juives originaires de villes marocaines comme Tétouan. Ces pionniers ont contribué au développement économique, éducatif et culturel du pays sud-américain, posant les premiers jalons d’une passerelle humaine entre les deux nations, lit-on.

Les relations diplomatiques officielles, quant à elles, ont été établies en 1960, ouvrant la voie à un dialogue régulier et à un échange constant de visites et d’expertises à tous les niveaux. Le diplomate a souligné la solidité de la coopération politique entre Rabat et Buenos Aires, fondée sur la confiance et le respect mutuel. Cette entente s’est traduite par un soutien réciproque dans les candidatures aux instances multilatérales et par une convergence de vues sur de nombreuses questions globales, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Fares Yasser a notamment cité la visite du président argentin Carlos Menem au Maroc et celle de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Argentine en 2004, deux étapes emblématiques ayant donné une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral.

Le volet économique des relations maroco-argentines connaît aujourd’hui un dynamisme renouvelé. Un important groupe d’entreprises argentines, actives notamment dans les secteurs de la pharmacie et de la technologie, effectue actuellement une visite de prospection au Maroc. De son côté, Mariano Simón Padros, directeur des relations économiques avec l’Afrique et le Moyen-Orient au ministère argentin des Affaires étrangères, a salué la progression constante des échanges commerciaux, précisant que le Maroc est désormais le deuxième partenaire commercial de l’Argentine en Afrique et la troisième destination de ses exportations sur le continent.Selon lui, cette relation est appelée à se renforcer encore, car elle repose sur une logique de complémentarité économique entre les deux pays.

Au-delà des aspects bilatéraux, l’ambassadeur Fares a dressé un panorama du développement national du Royaume, rappelant la continuité institutionnelle et la stabilité politique qui le distinguent dans une région souvent instable, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Il a mis en avant les choix stratégiques du Maroc: ouverture économique, diversification industrielle, modernisation des infrastructures (ports, autoroutes, TGV, barrages) et essor des filières automobile et aéronautique, devenues vitrines de l’industrie nationale.Le diplomate a également souligné la montée en puissance du Royaume dans les énergies renouvelables, notamment le solaire, l’éolien et, bientôt, l’hydrogène vert, qui placent le Maroc parmi les leaders africains du secteur.

Sur le plan du soft power, le représentant du Royaume a évoqué l’impact mondial du football marocain, particulièrement après l’épopée historique de la sélection nationale au Mondial 2022. Il a rappelé que le Maroc s’apprête à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et à coorganiser la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, confirmant ainsi la reconnaissance internationale de ses capacités organisationnelles.

En conclusion, l’ambassadeur a salué les succès diplomatiques récents du Maroc, notamment la reconnaissance croissante de la marocanité du Sahara par plusieurs puissances mondiales, dont trois membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi que le retour du Royaume au sein de l’Union africaine en 2017. Autant de jalons qui illustrent la diplomatie proactive et confiante du Maroc, tournée vers l’avenir et l’ouverture sur tous les continents — y compris l’Amérique latine, où l’amitié maroco-argentine s’impose désormais comme un modèle de coopération Sud-Sud durable et féconde.