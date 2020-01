© Copyright : DR

Kiosque360. Le chef du gouvernement a été pris à partie, mardi, lors de la séance des questions de politique générale. Les conseillers lui reprochent de ne pas s’intéresser aux grosses affaires de corruption qui coûtent à l’Etat des dizaines de milliards de dirhams.

Chaque année, quelque 12 milliards de dirhams en devises sortent illégalement du Maroc. Ce qui représente une perte annuelle pour l’Etat de près d’un milliard de dollars. Le groupe parlementaire du PAM, qui a avancé ces chiffres lors de la séance mensuelle des questions de politique générale à la deuxième Chambre, rend le gouvernement responsable de cette situation. D’après le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 23 janvier, le PAM reproche à l’Exécutif d’avoir brandi, au début de son mandat, le slogan de «la lutte contre la corruption» avant de finir par jeter l’éponge face à l’ampleur du phénomène.

En définitive, estime le groupe parlementaire, la lutte contre la corruption, qui a été un engagement du PJD, n’aura finalement été qu’un banal slogan électoral. Le gouvernement, estime ce parti, focalise son attention sur les menues affaires de corruption de 50.000 dirhams alors que la véritable corruption porte sur des centaines de millions, voire des milliards de dirhams. C’est ainsi, insistent les conseillers parlementaires du PAM, que le gouvernement doit s’attaquer à la problématique de l’informel qui représente, pour l'Etat, un manque à gagner de 42 milliards de dirhams chaque année, souligne Assabah.

Les conseillers de l’opposition ont également reproché au chef du gouvernement d'avoir suivi la même politique que son prédécesseur en accordant une amnistie fiscale aux détenteurs de cash non déclaré, selon les termes des articles 8 et 9 de l’actuelle loi de Finances. Face à ces critiques, le chef du gouvernement s’est retrouvé, pour ainsi dire, sur la sellette lors de la séance mensuelle des questions de politique générale, mardi dernier, à la Chambre des conseillers, observe pour sa part le quotidien Al Akhbar dans son édition du même jour. Les conseillers, principalement de l’opposition et plus précisément ceux du PAM, invitent ainsi le chef du gouvernement à s’intéresser aux grosses affaires de corruption. Car «les petites affaires qui portent sur 40, 50 ou 60.000 dirhams sont devenues chose courante », a notamment relevé un conseiller du PAM cité par le quotidien.

Quant au groupe parlementaire de la CGEM, il fait remarquer que, selon les rapports de la banque mondiale, notamment celui de 2019, le Maroc reste toujours classé en bas de l’échelle en terme de lutte contre la corruption. Et ce, poursuit Al Akhbar en citant la même source, alors que ce fléau représente un manque à gagner pour l’Etat de près de 50 milliards de dirhams. Ce qui représente pratiquement 2 points de croissance. Cet argent, poursuit le groupe de la CGEM, pourrait être utilisé pour améliorer les services sociaux de base, notamment la santé et l’enseignement, ou même pour assurer un revenu minimum aux familles en situation de précarité.

De son côté, tout en rappelant les grandes lignes de la politique gouvernementale en la matière, le chef du gouvernement a insisté sur l’engagement volontariste de l'Exécutif dans la lutte anti-corruption, au regard de ses méfaits sur la société. C’est même, insiste-t-il, l'un des principaux obstacles au développement et à la stabilité de tout pays. Il a, de même, appelé à poursuivre le processus de lutte contre ce fléau en tant que chantier national collectif dont le succès demeure tributaire d'une implication résolue de tous les acteurs.