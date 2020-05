© Copyright : DR

Kiosque360. L’action contestée et condamnée du maire de Témara, qui avait entrepris de baptiser des rues aux noms d’icônes du wahhabisme, a été rayée de l’espace public. Les autorités ont ainsi désinfecté la ville pour contrer le virus de l’obscurantisme.

Le président de la commune urbaine de Témara, Mouh Rejdali, du Parti de la justice et du développement (PJD), aurait mis à profit la crise pandémique du Covid-19 pour tenter de concrétiser ses projets wahhabistes et obscurantistes. Il a ainsi commencé par agir sur l’identité visuelle, sociale et culturelle de la ville en changeant les noms de ses rues et avenues, dans la perspective de la transformer en nid du wahhabisme. Et, pour faire passer cette décision scandaleuse au niveau du Conseil de la ville de Témara, il a présenté les noms des icônes du wahhabisme et de l’obscurantisme qu’il avait choisis pour baptiser les rues et avenues de la ville comme étant ceux de «compagnons du prophète».

Incroyable mais vrai, s’exclame le quotidien Assabah qui rapporte cette information dans son édition de ce mardi 19 mai. Les prédicateurs et cheikhs du wahhabisme tels que Khalid Assoltan, Hamad Adahlouss, Ahmed Anakib ou encore Khalid Saoud Lhalibi sont-ils des compagnons du prophète, comme a voulu le faire croire le maire lors de la réunion du conseil de la ville de Témara? «C’est une véritable mascarade qui bat en brèche les réformes poursuivies par le Maroc dans le champ religieux», ajoute le quotidien.

Le projet du maire du PJD de radicaliser la ville aurait démarré en 2003. Aujourd’hui, ce maire a cru venu le moment de le réaliser. Mais c’était sans compter avec la réaction spontanée de la population de la ville, qui est montée au créneau sur les réseaux sociaux pour dénoncer et condamner cette initiative obscurantiste. De même, la réaction des autorités compétentes ne s’est pas fait attendre: toutes les plaques affichant les appellations douteuses ont été immédiatement retirées lors d'une véritable opération de désinfection de l’espace public et dans le cadre des mesures prises pour contrer le virus du wahhabisme et de l’obscurantisme.