© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre chargé du Budget a détaillé les grandes lignes de la réforme réglementaire des marchés publics. Une petite révolution dont l’objectif est d’en finir avec la corruption. Cet article est une revue de presse tirée des quotidiens Assabah et Al Akhbar.

C’est une promesse qui revient régulièrement dans le discours des politiques chargés des affaires publiques. Pourtant, sur le terrain, peu de choses changent réellement. A l’occasion d’une journée de travail dédiée à ce sujet au Parlement, le ministre en charge du Budget, Fouzi Lekjaâ, a d'ailleurs rappelé que les précédents gouvernements avaient fait de la corruption leur cheval de bataille, sans grand succès sur le terrain. Il a de même souligné que «si la lutte contre la corruption était devenue un objectif récurrent dans les débats, la concrétisation de cette ambition demandait une audace politique pour l'adoption d'un ensemble de mesures et législations claires qui permettraient d'instaurer une culture de la transparence», rapportent Assabah et Al Akhbar dans leur édition de ce vendredi 29 avril. Comme l’expliquent les deux publications, Fouzi Lekjaâ intervenait surtout pour détailler le plan du gouvernement actuel pour lutter contre la corruption dans les marchés publics. A cet effet, une grande attention a été accordée au projet de réforme du décret sur les marchés publics qui, d’après le ministre du Budget, se veut l'un des piliers fondamentaux de l'établissement de l'Etat de droit et de l'édification d'une finance publique saine.

Cette intervention a aussi été l’occasion de rappeler l’importance des marchés publics dans l’économie nationale. Comme le font remarquer les deux journaux, quelques chiffres ont suffi pour cela: la commande publique représente 20% du produit intérieur brut (PIB) et un chiffre d'affaires de 245 milliards de dirhams prévu pour l'année 2022. Les marchés publics sont, explique Fouzi Lekjaâ, la locomotive du développement économique et social, avec 70% de chiffre d’affaires dans le secteur du bâtiment et travaux publics et 80% de chiffre d'affaires dans l'architecture. C’est dire tout l’enjeu que représente la lutte contre la corruption dans ce secteur qui se doit d’être géré aujourd’hui selon les normes les plus strictes de transparence et d’équité.