Kiosque360. Les exercices militaires d’African Lion, qui auront lieu du 20 juin au 1er juillet, se dérouleront dans de nouvelles zones dans les provinces du sud, à quelques encablures des camps de Tindouf. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les manœuvres militaires d’Aricain Lion reprennent le 20 juin mettant fin ainsi aux rumeurs et aux hypothétiques menaces du polisario avec la programmation d’une édition pleine de symboles. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 6 juin, que ces exercices seront diversifiés et élargis pour englober de nouvelles zones dans les provinces du Sud à quelques encablures de la frontière algérienne.

Malgré les fausses informations diffusées par l’Algérie et du Polisario, le media espagnol «La Razon» indique que «les manœuvres de l’African Lion se poursuivront à Mahbès, une localité limitrophe de Tindouf. Une décision qui a été approuvée lors de la réunion de planification tenue du 24 au 28 janvier avec la participation des représentants de tous les pays participants.

Selon le même media, ces exercices militaires dédiés à la lutte contre les organisations terroristes, qui débuteront à Kenitra concernent Agadir, Taroudant, Tan Tan et Mahbès. Cette dernière localité est considérée parmi les plus importantes zones militaires puisqu’elle est située à 40 kilomètres des camps de Tindouf et à quelques kilomètres des frontières Est du royaume.

Il faut préciser que l’information rapportée par la Razon, figurait dans un communiqué des FAR, publié en janvier 2022, annonçant que ces manœuvres militaires se dérouleront dans plusieurs zones du Sahara marocain dont la localité de Mahbès.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que cette nouvelle édition de l’African Lion a semé la terreur dans les rangs des adversaires du Maroc et en premier lieu chez le front polisario. Les dirigeants des séparatistes avaient suivi, l’année dernière, à distance ces manœuvres militaires avec des munitions réelles dans la région de Mahbès, frontalière avec Tindouf. Des manœuvres qui avaient mis fin à certaines assertions quant à une hypothétique revirement de l’administration Biden sur le soutien apporté par son prédécesseur à l’intégrité territoriale du Maroc. Des supputations qui se sont avérées erronées quand les États unis ont élargi ces exercices militaires à des régions que l’Algérie et le polisario présentaient comme étant des zones de guerre avec le Maroc.

Autant dire que la nouvelle édition de l’African Lion revient cette année pour contrer les tentatives du régime algérien de redonner vie à son protégé polisarien à travers une campagne, diplomatique et médiatique, on ne peut plus coûteuse.