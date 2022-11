© Copyright : MAP

Le roi Mohammed VI a reçu, mercredi 23 novembre 2022 au Palais Royal de Rabat, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, indique un communiqué du Cabinet royal.

Voici l'intégralité du communiqué du Cabinet royal.

«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, mercredi 23 novembre 2022 au Palais Royal de Rabat, le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres.

Le Secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour la réussite du 9ème forum de l'Alliance des civilisations, qui se tient à Fès, et s’est félicité de l’adoption d’une Déclaration forte et engageante, plus que jamais nécessaire dans un contexte international trouble.

M. Guterres a salué, à cette occasion, l’engagement permanent du Souverain en faveur de la promotion des valeurs d’ouverture, de tolérance, de dialogue et de respect des différences.

M. Guterres a, également, loué la contribution constructive et constante du Royaume pour le maintien et la consolidation de la paix, le renforcement de la stabilité et la promotion du développement, notamment dans le continent africain.

La question du Sahara marocain a, par ailleurs, été abordée à la lumière de la résolution 2654 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 27 octobre 2022.

A cet égard, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a réaffirmé la position constante du Maroc pour le règlement de ce différend régional sur la base de l’initiative d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume.

Le Souverain a réitéré le soutien du Royaume aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel, M. Stafan De Mistura, aux fins de la conduite du processus politique, ainsi qu’à la MINURSO pour l’observation du Cessez-le-feu.

Cette audience s’est déroulée en présence, du côté onusien, de M. Miguel Graca, Conseiller Spécial du Secrétaire général, et du côté marocain, de M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger».