© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitation à Alpha Condé, suite à sa réélection pour un nouveau mandat à la présidence de la République de Guinée.

Dans ce message, le souverain félicite Alpha Condé pour la confiance renouvelée que le peuple guinéen lui a témoignée, en lui confiant un nouveau mandat à la présidence de la République de Guinée, tout en lui exprimant ses vœux les meilleurs de plein succès dans ses hautes fonctions au service du progrès et de la cohésion du peuple guinéen.

A cette occasion, le roi Mohammed VI assure Alpha Condé de son attachement à l'amitié qui lie étroitement le Royaume du Maroc et la République de Guinée, formant le souhait que cette relation s'enrichisse encore, et lui réitérant sa ferme détermination à poursuivre l'action commune en vue de renforcer le partenariat maroco-guinéen, et d'en faire une exemple de coopération réussi entre deux pays africains.