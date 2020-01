© Copyright : DR

Kiosque360. Le Polisario a nommé, en Espagne, 10 représentants pour essayer de faire face à la baisse de son influence dans ce pays où l’opposition a gagné du terrain. Les mouvements de protestation sahraouis s'y sont multipliés, après les derniers soulèvements dans les camps.

S’appuyant sur des informations publiées par les médias du Polisario, l’agence de presse algérienne rapporte que la direction des séparatistes a procédé à la nomination de ses représentants dans 10 villes espagnoles. Une décision qui s’explique par la baisse de son influence dans ce pays et par la montée des mouvements de protestation, parmi lesquels on trouve "l'Initiative sahraouie pour le changement". Ce redéploiement de la représentation du Polisario en Espagne est dû, aussi et surtout, aux coups de boutoir assénés par la diplomatie marocaine aux séparatistes. Des échecs qui ont valu à sa direction la colère des généraux algériens, lors d’une réunion tenue à huis clos. D’autant que le front des séparatistes a été l'objet de dérision sur les réseaux sociaux, après la visite de la ministre espagnole des Affaires étrangères au Maroc.



Auparavant, les médias du front avaient essayé de pousser l’Espagne à se soulever contre le Maroc, en exploitant les communiqués de certains partis espagnols favorables à sa thèse. Par cette campagne tous azimuts, les polisariens, qui jouaient notamment sur le débat provoqué par la délimitation des frontières maritimes du royaume, espéraient voir la visite de la ministre espagnole reportée. Peine perdue, car l’ironie des internautes a redoublé d’intensité quand la ministre, Arancha González, est arrivée au Maroc pour sa première visite à l’étranger en dehors de l’UE. La cheffe de la diplomatie espagnole a mis fin à toute la propagande polisarienne quand elle a déclaré que «les relations bilatérales entre Madrid et Rabat sont profondes et stratégiques». Décontenancé, le Polisario a essayé de s’attaquer à l’Espagne par la voix de son coordinateur, Mohamed Haddad, qui a déclaré que c’est l’inaction de ce pays qui pousse le Maroc à poursuivre sa politique d’«usurpation».



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 28 janvier, que la dissémination des représentants polisariens dans les villes espagnoles vise à contrecarrer les mouvements d’opposition dont les actions prennent de plus en plus d’ampleur. Les séparatistes sont particulièrement inquiets par la popularité montante de «l’initiative sahraouie pour le changement» qui mène une véritable insurrection au sein de la communauté sahraouie dans la région de Vitoria.

A cette rébellion, il faut ajouter les actions des opposants qui ont fui les camps de Tindouf où ils ont été emprisonnés, à l'exemple des trois youtubeurs qui ont été libérés sous la pression des mouvements de rébellion. La contestation à l’intérieur des camps n’a pas baissé d’un iota, notamment dans les tribus de Tidararines qui dénoncent la libération de l’assassin de l’un de leurs enfants. Ces tribus continuent à mettre en cause l’implication de la direction du Polisario dans la fuite de ce prisonnier, même si les séparatistes ont limogé le directeur de la terrible prison de «Dhaibia».