Rien ne va plus au sein du Mouvement populaire (MP), dont la structure organisationnelle est complètement paralysée. En effet, le bureau politique ne s'est plus réuni depuis longtemps, le conseil national (pourtant parlement du parti) n’a tenu aucune session ordinaire ou extraordinaire depuis le mois de décembre 2018 et les instances parallèles de l’Epi sont également panne. Cet état de fait a eu un impact sur les structures régionales et locales du parti, notamment au niveau de la gestion des élections partielles et l’organisation d’activités partisanes. Mais, en dépit de cette situation paralysante, le bureau politique et le secrétariat général du parti demeurent aux abonnés absents, fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 30 janvier. De plus, les appels à la tenue d’un congrès extraordinaire tombent dans les sourdes oreilles de l’état-major du parti. Des membres du bureau politique, qui chapeautaient des secteurs parallèles, ont d'ailleurs gelé leur activité.

Face à cette situation alarmante, affirment les sources du quotidien, le secrétaire général du Mouvement populaire, Mohand Laenser, hésite encore à réunir le bureau politique pour débattre de cette crise qui secoue le parti. L’hésitation du secrétaire général de l’Epi serait provoquée, ajoutent les sources du quotidien, par la colère des élus et des parlementaires du parti, ainsi que les demandes de Mohamed Ouzzine et de Hakima El Haité de geler leur adhésion.

Cette crise, poursuit le quotidien, s’est répercutée sur la presse du parti. En effet, les salaires des journalistes et des autres employés n'ont pas été payés pendant quatre mois. Tout dernièrement, deux mois de salaire ont été versés, en attendant le déblocage de la subvention qui serait de l’ordre 1.2 million de dirhams, selon les sources du quotidien. Et au lieu d’appeler à une session du conseil national en vue de débattre de cette crise au niveau de toutes les structures du parti, Said Ameskane, président du parlement du parti, opte pour la fuite en avant et ne semble accorder aucune importance aux propos de ceux et celles qui appellent à la tenue d’un congrès extraordinaire du parti. A ce propos, précise Said Ameskane, il n’y a que deux possibilités pour tenir un congrès extraordinaire et changer le secrétaire général du parti: soit le secrétaire général convoque un congrès extraordinaire, soit le tiers des membres du conseil national adresse une demande dans ce sens au président du parlement du parti.