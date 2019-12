Le Maroc abrite le huitième Sommet des étudiants et de la jeunesse d'Afrique

All Africa Students Union et l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) organisent du 20 au 23 décembre la 8e édition du Africa Students and Youth Summit. Plus de 1.000 participants (étudiants, diplomates, PDG, anciens lauréats du Maroc), venant de 50 pays africains, sont attendus.

Par Moussa Diop