L'ambassadeur du Maroc en Autriche, Azzeddine Farhane, a été élu président de la 64e Conférence générale de l'AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique), qui a débuté ce matin au centre international de Vienne.

Cette Conférence générale, qui rassemble les représentants des États Membres de l’Agence Internationale de l'Energie Atomique, se réunit chaque année en session ordinaire pour examiner et approuver le budget de l’AIEA et statuer sur d’autres questions soulevées par le Conseil des gouverneurs, le Directeur général et les Etats Membres.

Cette année la conférence sera présidée par l’ambassadeur du Maroc en Autriche, Azzeddine Ferhane comme l'indique un communiqué publié ce matin par l’AIEA.

Azzeddine Farhane est né le 18 mai 1966 à Casablanca. Il est titulaire d'un bachelor en journalisme de l'Institut supérieur de journalisme de Rabat (ISJ), au Maroc, d'un certificat d'études supérieures en sciences politiques et en relations internationales, d'un diplôme d'études supérieures en sciences politiques de l'Université Hassan II de Casablanca ainsi que d'un diplôme en droit international public de l'Académie de La Haye, aux Pays-Bas.

Actuellement ambassadeur du Maroc en Autriche, en Slovaquie et en Slovénie, il est également représentant permanent auprès des organisations internationales à Vienne, y compris à l'AIEA.

Diplomate de carrière depuis 1990, ce diplomate a occupé un certain nombre de missions diplomatiques. Il a été tour à tour ambassadeur au Vietnam, chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève ainsi que représentant permanent adjoint à Genève et Conseiller à l'ambassade du Maroc à La Haye, aux Pays-Bas.

Au ministère marocain des Affaires étrangères, Azzeddine Farhane a été nommé directeur général du Département des Nations Unies et des organisations internationales, chef du département des Nations Unies et chef de l'Unité des droits de l'homme et des questions humanitaires.

Il possède aussi le grade d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire depuis octobre 2016.

Azzeddine Farhane a également servi de 2012 à 2016 en tant que Sherpa représentant le Maroc aux sommets sur la sécurité nucléaire (NSS) qui se sont tenus à Washington (2016), La Haye (2014) et Séoul (2012).

En 2019, il a été élu vice-président de la 63e session de la Conférence générale de l'AIEA. Il a également été gouverneur du Conseil des gouverneurs de l'AIEA (2019-2020).

Azzedine Farhane est aussi l'auteur de divers articles résumant ses travaux de recherches, tels que «L'investissement dans la jeunesse: un choix stratégique et un atout important pour une croissance durable en Afrique», paru en 2017 dans Political Theory, une revue de recherche de l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh.

«The contribution of International Initiatives on Non-proliferation to the Enhancement of Nuclear Forensics as a Fundamental Pillar of Nuclear Security», pour la Conférence internationale de l'AIEA sur les progrès de la criminalistique nucléaire en 2014, et «Inter-linkages and Added Value of International Initiatives to the Enhancement of Nuclear Security: The Moroccan Experience», pour la Conférence internationale de l'AIEA sur la sécurité nucléaire en 2013.