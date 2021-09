© Copyright : DR

Moulay Hamdi Ould Errachid du Parti de l'Istiqlal (PI) a été réélu ce vendredi 17 septembre 2021 président du Conseil municipal de Laâyoune.

Unique candidat à sa propre succession, Ould Errachid a obtenu 28 voix sur les 43 que compte le Conseil municipal de Laâyoune. Parmi ceux-ci, 13 membres se sont abstenus.

Le PI a largement dominé les élections communales du 8 septembre en remportant 20 sièges du conseil municipal, suivi du Parti authenticité et modernité (PAM, 9 sièges) et du Rassemblement national des indépendants (RNI, 3 sièges).

Le Parti de la renaissance et de la vertu, le Parti Al Ahd Addimocrati, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et les candidats indépendants (dits Sans appartenance politique) ont remporté deux sièges chacun. Le Mouvement populaire (MP), le Parti de la justice et du développement (PJD) et l’Union constitutionnelle (UC) n’ont obtenu qu’un seul siège chacun.