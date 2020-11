© Copyright : DR

Kiosque360. La chaîne parlementaire ne verra le jour ni avant 2021, comme l’avait assuré le président de la première Chambre, ni ultérieurement. Il paraît que le projet est définitivement abandonné.

Le Parlement a-t-il abandonné son projet de chaîne de télévision? Tout porte à le croire. D’après le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son numéro du jeudi 12 novembre, le projet de loi de finances 2021, en phase d’adoption en commission, ne comporte aucune mention de ce projet. Aucune dotation financière n’est ainsi prévue pour le concrétiser ou, du moins, le lancer.

En même temps, la crise sanitaire et donc l'impératif d’observer certaines mesures de sécurité tout en maintenant l’activité du Parlement, a montré l’inutilité de cette chaîne au moment où les nouvelles technologies d’information font bien l’affaire. On a pu suivre ainsi, et dans de bonnes conditions d’image et de son, la quasi-totalité des travaux des commissions depuis l’ouverture de la dernière session du printemps en avril, sans parler, bien sûr, des séances plénières. Et c’est en quelque sorte le rôle que devait principalement jouer la chaîne parlementaire.

Il faut dire, précise Al Akhbar, qu’à un certain moment, et peut-être même encore aujourd’hui, le Parlement comptait sur cette chaîne pour redorer son blason et soigner son image. Mais le fait est que, selon le quotidien, ce projet est bel et bien mort et enterré, du moins durant le mandat d’El Othmani. C’est d’ailleurs la deuxième Chambre qui a commencé par geler ce projet, souligne le quotidien. Et d’après des sources parlementaires, le projet de la chaîne a été complètement abandonné faute d’un accord entre les présidents des deux Chambres.

Le quotidien parle ainsi d’un différend entre Habib El Malki et Hakim Benchamach quant à la gestion de la chaîne, les modalités de coordination entre les deux Chambre pour sa direction, la grille des programmes et autres détails techniques et administratifs, ce qui a fini par faire tomber le projet à l'eau.

C’est un projet vieux de deux décennies qui était pourtant sur le point d’aboutir. En effet, dans une déclaration faite à la presse en avril de l’année dernière, le président de la Chambre des représentants avait assuré que le Maroc aurait sa chaîne parlementaire «avant 2021». Le Gouvernement a donné son feu vert, avait-il assuré, tout en soulignant un déficit d’information sur l’activité parlementaire conduisant à tout un tas de malentendus malheureux qui pèsent sur notre vie publique.

Quelques semaines plus tard, en juillet 2019, la première Chambre a effectivement adopté une proposition de loi portant création de la chaîne parlementaire à la majorité de 168 voix contre une seule abstention. En réalité, il s’agissait de la création de deux chaînes, une pour chaque Chambre. La chaîne parlementaire devait être financée dans le cadre du budget spécial du Parlement. Une commission conjointe des deux Chambres du Parlement devait être mise en place pour superviser les questions communes, qu’elles soient d’ordre politique, administratif, financier ou logistique.

Sur le plan juridique, la chaîne parlementaire devait avoir le statut de société anonyme (S.A) dont le capital, d'au moins 300.000 dirhams, est détenu entièrement par les deux Chambres du Parlement. La chaîne devait être dirigée par un conseil d’administration présidé par le président de la Chambre et composé des chefs des groupes et des groupements parlementaires. Un directeur général devait être nommé, sur proposition du président de la Chambre, par le bureau pour un mandat de cinq années.