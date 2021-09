© Copyright : MAP

Kiosque360. Des dizaines de personnes s’apprêtaient à célébrer le sacre électoral de leur candidat à la tête du Conseil communal de Lahri, près de Khénifra. Une célébration qui a tourné au drame, suite à un accident.

Près de Khénifra, les célébrations d’une victoire électorale ont tourné au drame. Ce mardi 21 septembre, la ville du Moyen Atlas s’est réveillée sur une terrible nouvelle: six morts et plusieurs blessés avaient été enregistrés suite à un accident survenu la veille à Mezkouchen, relevant de la commune rurale Lahri, elle-même relevant de la province de Khénifra.

Selon des sources concordantes citées par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 22 septembre, l’accident concerne une voiture de type pick-up transportant plusieurs personnes. Ces dernières s’apprêtaient à célébrer l'élection du nouveau bureau du Conseil communal de Lahri.

Selon les sources d’Al Ahdath Al Maghribia, le pick-up, qui roulait à grande vitesse, s’est fait renverser dans un virage. Bilan humain de l’accident: six morts et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave, ont été transportés en urgence à l’hôpital provincial de Khénifra.

Toujours selon le quotidien arabophone, des éléments de la gendarmerie royale et de la protection civile se sont rendus sur place en vue de transférer les blessés à l’hôpital et les morts à la morgue. Les autorités compétentes, elles, ont ouvert une enquête dans le but d’établir les circonstances du drame.

Un bilan humain plus détaillé de l’accident est rapporté par Al Akhbar dans sa livraison du 22 septembre. Selon le quotidien, ce drame a coûté immédiatement la vie à quatre personnes, avec un nombre de blessés qui s’élève à 18. Deux autres blessés ont rendu l’âme à leur arrivée à l’hôtel provincial de Khénifra, alourdissant le bilan de cet accident qui aura fait six morts.

En effet, des dizaines de personnes, femmes et hommes, avaient pris ce pick-up à Tamlaket, près de Khénifra, pour rejoindre le domicile des nouveaux élus au Conseil communal, notamment celui du président-élu Bouazza Oukaddour, estampillé Istiqlal. Sauf que la célébration de cette victoire électorale a tourné au drame. Selon Al Akhbar, le conducteur du pick-up, qui roulait trop vite, a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage.