© Copyright : DR

Collectionnant les penalties ratés, le Onze «Galactique» du sélectionneur Moulay Hicham, n’emballe plus personne, au point de jouer désormais devant des gradins vides, constate le jury de MaghrebLeaks, en lui décernant la Palme du lamentable.

Le diagnostic est sans appel. «L’équipe "Galactique" de Hicham Alaoui, formée d’une pléiade de mercenaires du droit-de-l’hommisme, joue seule dans un terrain, dont les gradins restent désespérément vides, faute d’ultras introuvables», constate MaghrebLeaks, en faisant retentir le sifflet final de ce qui a tout l’air d’une tragi-comédie signée Moulay Hicham, théoricien de la prétendue «révolution de cumin».

Sous ce titre hilarant et néanmoins caustique, «La Juventus de cumin de la Hichamiland, championne des penaltys ratés», MaghrebLeaks enfonce le clou en relevant, qu’aucune «Ligue» ne veut désormais du «Onze» formé par le prince auto-banni, ce qui revient à faire passer My Hicham, du statut de prince auto-banni à celui, bien plus triste!, de paria de la planète, au même titre que ses fidèles et néanmoins très intéressés obligés, qui collectionnent ratages après ratages, tant et si bien qu’ils en sont réduits à prêcher devant des gradins vides, sauf du vent qu’ils continuent de brasser à tout va!

«Rien ne sert de s’offrir les services des meilleurs joueurs lorsque la Ligue dans laquelle on souhaite, tant bien que mal, s’insérer, refuse de nous accueillir», assène MaghrebLeaks, en dénombrant, les uns après les autres, les penalties ratés par les affidés du «Parrain» Moulay Hicham, qui n’a eu de cesse de botter en touche. «Obstiné à vouloir exhiber les capacités techniques hors pair de ses joueurs, professionnels du jonglage entre la vérité et le mensonge, dribblant sans scrupule les lois et les textes, et tirant, souvent à vue, dans la lucarne des institutions nationales, Moulay Hicham s’attire, chaque jour un peu plus, les ricanements des supporters d’autres équipes étrangères, qui n’hésitent pas à lui faire remarquer son manque de fair-play notoire», martèle MaghreLeaks.

Et d’enfoncer encore ce clou: «De ce fair-play, le prince auto-banni n’en a cure. Qu’il soit relatif au respect de l’adversaire ou réduit à son aspect financier, Hicham Alaoui le bafoue allègrement, au mépris des règles d’usage et malgré la récente entrée en vigueur du "VAR", enregistrant, pourtant, sur les réseaux, toutes les bourdes et tous les écarts de ses joueurs, mis sous perfusion monétaire depuis qu’ils ont tous rejoint cette «dream team» de la mort».



La basse besogne des stipendiés de My Hicham

«L’entraîneur de cette équipe met un point d’honneur à gâter sa "camarilla" en lui consacrant un traitement aussi juteux que vitaminé. Chacun tire profit, à sa manière, de sa promiscuité avec le "special one", qui les rémunère en espèce ou en nature, en fonction de l’importance de leur tâche au sein de l’équipe», observe MaghrebLeaks, qui épingle, un à un, les Onze stipendiés de My Hicham.

En tête du classement, figure «Ahmed Reda Benchemsi, l’un des piliers, recruté après son passage par le "FC Telquel" et son expérience manquée chez le "Rapid Free Arabs"». ARB «constitue (ainsi) le pivot de l’escouade en intervenant sur tous les fronts du terrain, entre attaque et défense, en contrepartie d’une bourse à l’université de Stanford et un poste de porte-parole d’une autre équipe américaine, partageant le même ennemi que celle de Hicham Alaoui».

Taoufik Bouachrine arrive en deuxième position du palmarès de la honte. «Gravement blessé à l’entrejambe et en convalescence depuis quelques temps, le milieu de terrain Taoufik Bouachrine pourrait ne plus récupérer son poste avant 2034, date à laquelle l’entraîneur aura probablement pris sa retraite», estime MaghrebLeaks.

«Toutefois, un nouveau remplaçant a été trouvé à Bouachrine à travers le jeune espoir Saida El Kamel, aux débuts prometteurs à Al Quds El Arabi mais qui a rapidement déçu les supporters depuis ses maigres titularisations à France 24, obligeant l’entraîneur à rapidement changer de tactique de jeu pour continuer d’exister dans cette ligue fictive».

Et ce n’est pas tout !

«Comptant sur les fans de Maati Monjib, Hicham Alaoui ne s’est rendu compte, que tardivement, de la prédation de ce joueur, uniquement intéressé par le gain financier que représente pour lui l’opportunité de rejoindre son équipe, passant plus de temps à polir son image sur les médias qu’à exprimer ses capacités sur le terrain», relève la même source.

«Les postes de titulaires indiscutables de cette sélection de la "Hichamiland", occupés par Khadija Ryadi, Houssine Majdoubi, Omar Brouksy et autre Abdallah Hammoudi, qui obéissent au doigt et à l’œil de leur entraîneur, perché sur sa tour d’ivoire, et n’hésitant pas à envoyer ses joueurs au charbon lorsqu’il le faut, constituent, néanmoins un problème de taille: ils sont tous déployés sur le terrain, sans qu’il n’y ait le moindre remplaçant en cas de blessure grave», tacle MaghrebLeaks.

«En sport comme en politique, un accident est vite arrivé, et pourrait compromettre plusieurs saisons à venir. Un risque sur lequel le coach de la «Juventus de Cumin» devrait peut être méditer, avant d’être définitivement suspendu par la FIFA».

Vivement alors, le sifflet final!