Kiosque360. Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et sur les réseaux sociaux, l’élève de Ouislane n’a pas été condamné par la justice pour avoir repris le refrain d’une chanson, mais pour atteinte à une institution constitutionnelle. Les détails.

La justice ne badine pas avec les publications, sur les réseaux sociaux, de propos diffamatoires portant atteinte à des institutions constitutionnelles, des instances publiques ou, encore, à la vie privée et à la dignité des citoyens. Ainsi, toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans ce genre d'affaires, sera condamnée en vertu des lois réglementant les publications numériques sur le web. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’un élève de la localité de Ouislane, dans la région de Meknès, a été condamné dernièrement par la justice, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 7 janvier. Mais, quand le verdict est tombé, certaines parties ont tenté, à des fins non avouées, d’instrumentaliser cette affaire en faisant croire que l’élève avait été condamné pour avoir repris le refrain d’une chanson qui circulait déjà sur la Toile et ont entrepris de lancer des pétitions pour soutenir le jeune condamné.

Des sources proches du dossier ont confié au journal que l’élève en question avait été convoqué par les autorités compétentes après la publication, le 30 novembre dernier, d’une information portant préjudice à une institution constitutionnelle. Le jeune mis en cause, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, a été déféré devant le parquet compétent qui l’a poursuivi pour atteinte à cette institution. Après le procès, il a été condamné à trois ans de réclusion criminelle, assortis d’une amende de 5.000 dirhams. Tels sont les faits que certaines parties ont tenté de décontextualiser dans le but de donner à cette affaire une autre dimension.