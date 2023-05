Journée mondiale de l’Afrique: le Maroc dans son continent, l’Afrique dans son pays

Dans une allocution prononcée dans une immense salle de son ministère, Nasser Bourita a livré des témoignages sur l’histoire de la participation du Maroc dans la libération de nombreux pays du joug colonial. Le Maroc du temps du roi Mohammed V et du roi Hassan II a livré des armes, des fonds et des combattants pour participer et aider à la libération de plusieurs pays africains.

Le Maroc du roi Mohammed VI a continué, a-t-il dit, cette solidarité à travers le développement de la coopération socio-économique de ces pays dans le cadre du partenariat Sud-Sud.

«Le Souverain a visité 50 pays africains, permettant au Maroc de signer un millier de conventions avec ces pays», a déclaré le ministre Nasser Bourita, en saluant ces pays pour avoir soutenu l’intégrité territoriale du Maroc en ouvrant des consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla. Il a fustigé, à cette occasion, le séparatisme alimenté par la junte d’Alger en abritant, en finançant et en armant un groupe séparatiste.

Plusieurs orateurs ont pris la parole lors de cet évènement, parmi lesquels le haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, l’ambassadeur des Comores, dont le président Azali Assoumani assume la présidence de l’Union africaine, ainsi que l’ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mouhamadou Youssifou, en sa qualité de doyen du cercle diplomatique au Maroc.

Lire aussi : Sahara: le Gabon réitère son soutien au plan d’autonomie et appelle à la reprise des tables rondes

Dans des témoignages recueillis par Le360 auprès de plusieurs ambassadeurs africains, une unanimité s’est dégagée sur le fait que le Maroc a toujours joué un rôle pionnier en matière de soutien à la résistance africaine pour la libération de l’Afrique et de contributeur au développement des pays africains.

Lors de cette célébration à laquelle ont participé 60 observateurs africains des élections, le Maroc a été chaleureusement applaudi. Après cette cérémonie, les convives ont été invités à suivre une soirée artistique au théâtre Mohammed V de Rabat.