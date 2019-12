© Copyright : DR

Kiosque360.Un projet de loi, actuellement en phase de finalisation, vient mettre de l’ordre une fois pour toute dans le secteur immobilier. C’est l’opération de la construction dans sa globalité qui est visée, dans ce texte. En cas d’infraction les peines peuvent être très lourdes.ç

Une nouvelle loi plus exigeante en matière de qualité des constructions immobilières est en cours de préparation. Ce texte, encore au stade de l’avant-projet, prévoit, en effet, des peines de prison ainsi que des amendes pouvant aller jusqu’à un million de dirhams, en cas de graves infractions.

La loi 29.18, en préparation, édicte ainsi de nouvelles dispositions relatives à l’organisation des opérations de construction et fixe les missions et les responsabilités des intervenants. L’objectif étant de garantir la qualité, la sécurité, la stabilité et la durabilité du bâtiment, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia, qui a pu avoir accès à ce texte, dans sa livraison du week-end des 21 et 22 décembre.



Dans sa note de présentation de ce texte, le ministère de l’Urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, qui en est l’auteur, estime que la multiplication des incidents dans les chantiers de construction et des problèmes liés à la qualité du bâtis et à même toute l’opération de construction sont à l’origine de cette mise à jour de la législation en vigueur.

Le ministère, en élaborant ce projet de loi, espère mettre en place un cadre législatif global qui accompagne toute l’opération de construction, depuis la qualité des matériaux utilisés jusqu’à la maintenance après livraison, en passant par l’identification des responsabilités des intervenants dans un chantier de construction et la définition de leurs responsabilités, le mode de construction, les techniques de réalisation et le mode de gestion des chantiers.



Ainsi, en matière de sécurité sur les chantiers par exemple, cet avant-projet de loi, composé de 47 articles, impose au maître d’ouvrage ou au promoteur immobilier, selon les cas, de désigner un coordonnateur de la sécurité et de la santé sur le chantier à chaque fois que le nombre d'ouvriers qui y sont engagés simultanément dépasse un seuil fixé par ce texte.



Selon une autre disposition de ce texte, les travaux assurant le clôs et le couvert du bâtiment ne doivent faire l’objet d'aucune interruption dépassant les six mois. Dans ce cas, avant la reprise des travaux, le maître d’ouvrage doit effectuer une expertise assurant que l’arrêt des travaux n’a pas affecté la qualité, la sécurité, la stabilité et la durabilité du bâtiment. D’après le même texte, les travaux relatifs au ravalement des façades des immeubles doivent être effectués une fois tous les dix ans par le propriétaire ou par le syndic des copropriétaires.



De même, selon l’avant-projet de loi, tout immeuble construit depuis 20 ans doit être soumis à une étude technique qui déterminera la durée restante à son exploitation ainsi que les mesures et les travaux à entreprendre, le cas échéant. En outre, ce texte prévoit, en cas d’infraction, des peines pouvant atteindre trois ans de prison ferme et des amendes de l’ordre d'un million de dirhams. C’est ainsi, par exemple, que toute infraction aux normes de sécurité prévues par ce texte ayant causé la mort ou des blessures entrainant une infirmité permanente est punie d’une peine de prison ferme allant de 6 mois à trois ans et d’une amende comprise entre 100.000 et un million de dirhams.



Par ailleurs, selon le texte repris par Al Ahdath Al Maghrebia, le cumul des infraction entraine le cumul des amendes et lorsqu’il y a récidive, les peines et les amendes sont portées au double. En outre, en cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la démolition des travaux objets de l’infraction aux frais du contrevenant.