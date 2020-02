© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), le Conseil a approuvé la nomination de Mme Fatima Arib au poste de Directrice de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion relevant de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, M. El-Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Au niveau du Haut Commissariat au Plan, le Conseil a approuvé la nomination de M. Rachid Zamane au poste de Directeur des systèmes d'information statistique, a poursuivi le ministre.