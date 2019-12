© Copyright : DR

Kiosque360. A l’avenir, les recrutements des fonctionnaires de l’Administration se feront par contrat et au niveau des régions, dans le cadre de la mise en œuvre de la déconcentration administrative.

Le recrutement dans la fonction publique n'existera plus sous la forme qu’on lui connaît aujourd’hui, a annoncé le chef du gouvernement lors d’une rencontre tenue samedi, à Casablanca, avec les élus et les responsables des associations de la société civile. Les nouvelles recrues de l’Administration publique ne seront plus, non plus, intégrées directement dans la fonction publique, précise Al Akhbar qui cite Saâd-Eddine El Othmani dans son édition du lundi 30 décembre.

Ainsi, explique le quotidien, la nouvelle tendance du gouvernement consiste à généraliser la contractualisation et le recrutement à l’échelle régionale, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et du déploiement de la charte nationale de la déconcentration administrative. Pour confirmer cette tendance, le chef du gouvernement a d’ailleurs précisé que le récent remaniement de son équipe était justement un premier pas vers la concrétisation de ce chantier.

En effet, explique le chef du gouvernement, repris par Al Akhbar, la réduction du nombre de départements ministériels doit se traduire par un nombre réduit de directions au niveau des régions. «La logique de la déconcentration administrative entraîne le regroupement des administrations au niveau des régions, comme cela a été fait à l’échelle du gouvernement», a notamment soutenu le chef du gouvernement.

En d’autres termes, poursuit Al Akhbar qui cite toujours le chef du gouvernement, tous les concours de recrutement des fonctionnaires seront lancés et organisés, à l'avenir, au niveau régional, sauf quand il s’agira de recruter du personnel pour l’administration centrale. De toute manière, affirme le chef de l’Exécutif, la mise à niveau des régions passe inéluctablement par le «recrutement régional» des fonctionnaires. Car, explique-t-il, d’ici la fin de son mandat, une grande partie des attributions de l’Administration centrale sera confiée aux régions.

El Othmani précise que, pour que le remaniement de son équipe soit un succès, il faut réussir la déconcentration administrative et la contractualisation entre l’Etat et les régions. L’Etat va, en effet, signer des contrats avec les régions pour permettre à ces dernières d’exercer pleinement leurs attributions, telles qu'inscrites dans les programmes de développement régional, dans le cadre des compétences partagées. El il n’y aura pas de marche arrière, ajoute-t-il, concernant la déconcentration administrative. Les directeurs régionaux devront être capables de diriger des administrations régionales et de jouer un rôle d’interlocuteurs avec les Conseils des régions.

Par ailleurs, relève le quotidien, le gouvernement s’apprête à instaurer le recrutement sur contrat dans l’enseignement supérieur. Ce sera fait, au plus tard, dans deux ans. C’est ainsi, explique Al Akhbar en citant des sources syndicales, que les universités et autres établissements d’enseignement supérieur vont, eux aussi, commencer à recruter sur contrat des diplômés détenteurs d'un doctorat, comme c’est le cas aujourd’hui pour les AREF. Le quotidien rappelle que certaines facultés offrent déjà des emplois sous contrat aux étudiants doctorants. Ce système sera certainement institutionnalisé et généralisé durant l’année universitaire 2020/2021.