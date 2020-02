Diapo. Sénégal: pleins "FAR" sur l'imposante armée d'élite marocaine

close prev next © Copyright: DR Fière allure des soldats d'élite de l'armée marocaine.

© Copyright: DR Une dispositon au combat à toute épreuve.

© Copyright: DR Tirailleur d'élite marocain, le poing sur la gâchette.

© Copyright: DR Sue le pied de guerre!

© Copyright: DR À l'affût de tout mouvement "ennemi"!

© Copyright: DR Les soldats d'élite marocains en terrain "hostile"! prev next











Les premières images des Forces spéciales marocaines (FSM, FAR), déployées dans le cadre de Flintlock 2020, le plus grand exercice militaire américain qui a démarré hier lundi en territoire mauritanien et sénégalais, viennent de tomber. Impressionnant.