© Copyright : DR

Les États-Unis négocient la vente d'au moins quatre drones de type MQ-9B SeaGuardian au Maroc, annonce l’agence Reuters, qui cite des sources américaines proches des négociations.

L’accord pour la vente des quatre drones sera discuté dans les prochains jours avec les membres du Congrès, précise l’agence de presse britannique.

Les quatre drones SeaGuardian MQ-9B fabriqués par General Atomics ont une portée de 6.000 milles marins (11.100 km) et pourraient inspecter d'immenses étendues de mer et de désert. Ils peuvent servir à diverses opérations de surveillance navale et littorale.

Un accord avec le Maroc serait l’une des premières ventes de drones depuis que l’administration du président Donald Trump a mis en œuvre son projet d'une mise en vente de davantage de drones à davantage de pays, réinterprétant ainsi un accord international de contrôle des armements, le "Régime de contrôle de la technologie des missiles" (MTCR).