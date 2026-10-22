Conseil communal de Rabat : le débat sur le budget 2027 tourne à l’affrontement

Les travaux de la session ordinaire pour le mois d’octobre du conseil communal de Rabat, qui a eu lieu ce mercredi 21 octobre, se sont transformés en une arène d’échanges d’accusations et de protestations, après que des divergences politiques et de gestion ont pris le pas sur la discussion du projet de budget de 2027.

La tension a atteint son paroxysme lorsque le vice-président de la maire, Hicham Akamhi, a accusé Driss Razi, président du conseil de l’arrondissement de Hassan, d’avoir consacré 150.000 dirhams réservés à la restauration dans le budget de la commune à la «cérémonie d’aqiqa» de son fils. Cette confrontation intervient dans un contexte de discussion marquée par les tensions autour de la gestion des crédits budgétaires et des modalités de dépense, transformant le débat sur le projet de budget en différend personnel, rapporte Al Akhbar de ce vendredi 23 octobre.

De son côté, Driss Razi a accusé Hicham Akamhi, son collègue au sein du RNI, d’être à l’origine d’irrégularités et d’entraver l’action du conseil de l’arrondissement de Hassan. Parallèlement à cette polémique, le groupe du PJD, présidé par Anas Dahmouni, a décidé de se retirer de la séance consacrée à la discussion du projet de budget. Il a justifié ce retrait par ce qu’il a qualifié d’«anomalies juridiques et comptables ayant entaché l’élaboration du projet», ainsi que par l’absence des conditions de concertation et de réactivité aux propositions de l’opposition.

Le groupe a relevé l’existence d’une différence entre deux versions de la note de présentation du projet de budget. Il a précisé que la première version prévoyait une augmentation de 200 millions de dirhams des recettes et un déficit de 636.000 dirhams, tandis que la deuxième fait état d’une hausse de 80 millions de dirhams. Le groupe du PJD a considéré que cet écart soulève des questions quant à l’exactitude des hypothèses financières retenues et au degré de révision des documents avant leur présentation aux membres du conseil.

Le groupe islamiste a également émis des observations sur le respect de la circulaire n° 12855 du ministre de l’Intérieur, diffusée le 1er octobre 2026, relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2027, notamment en ce qui concerne la rationalisation des dépenses et l’adoption de prévisions réalistes tenant compte des moyens financiers de la commune, écrit Al Akhbar.

Les objections ont également porté sur les comptes des dépenses des arrondissements d’Agdal et de Yacoub El Mansour. Les confrontations qui se sont déroulées durant cette session ont remis sur le tapis le débat sur la nature de la gestion politique au sein de la commune de la capitale et sur les limites du désaccord entre ses composantes.