Kiosque360. Lors d’un séminaire, le président de la Chambre des représentants et certains présidents de groupes parlementaires ont eu de vives disputes au sujet d’un concours de recrutement. A l’origine, une correspondance qui accuse le bureau de la Chambre de clientélisme en matière d’embauche.

Le président de la Chambre des Conseillers, Hakim Benchamach, a eu de vives altercations avec certains présidents de groupes parlementaires lors de la tenue d’un séminaire, mardi dernier. Lesdits présidents ont signé, la semaine dernière, une lettre de protestation accusant le bureau de la Chambre de confectionner des concours de recrutement sur mesure pour des candidats chanceux. Selon certaines sources, Benchamach s’est dit sidéré par la teneur de cette correspondance qu’il juge inédite dans les annales du Parlement marocain. Il a été tout aussi surpris par le retrait de certaines signatures à la dernière minute. Les signataires reprochent à Benchamach d’avoir délégué ses pouvoirs à l’un des membres du bureau qui verse, disent-ils, dans le clientélisme en matière de recrutement.



Des accusations que le président de la Chambre réfute catégoriquement, tout en indiquant que les embauches effectuées jusqu’ici n’avaient fait l’objet d’aucune contestation. Ce qui est surprenant, c’est que trois des contestataires sont revenus sur leur accusation en supprimant leurs noms d’une deuxième copie de ladite lettre de protestation. Il s’agit des présidents des groupes parlementaires Abdeslam Lebbar (PI), Mbarek Sbai (MP) et Abdelkrim El Hams (PAM). L’un d’eux aurait justifié le retrait de sa signature par la promesse qui lui a été faite de nommer un cadre de son groupe au poste de conseiller général. Selon certaines sources, le partage du gâteau des postes de conseillers généraux a été à l’origine de l’envoi de ladite correspondance. Paradoxalement, il a également été à l’origine du retrait des signatures après que les contestataires ont reçu l’assurance que leurs proches profiteront, eux aussi, de ces nominations.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 22 janvier, que c’est la suspension du concours des conseillers généraux qui a provoqué la tension entre le président de la Chambre des conseillers et les présidents des groupes parlementaires. Ces derniers estiment que ce concours sentait le roussi et qu’il doit faire l’objet d’un débat. Lors d’une précédente déclaration, Benchamach avait reconnu qu’il y avait eu une grande confusion, puisque le concours n’avait pas même été annoncé. Il a par ailleurs souligné que le bureau de la Chambre avait demandé aux conseillers généraux actuels de lui présenter des rapports sur l’exécution de leurs missions. Dès réception de ces rapports, lundi dernier, le bureau de la Chambre a publié la liste des postes vacants parmi les conseillers généraux, dont le mandat est reconductible après quatre ans.