Dans une déclaration exclusive à l'agence de presse du Qatar (QNA), Mohamed Setri, ambassadeur du Maroc à Doha, a fait l’éloge de la dynamique de développement de ce pays frère et ami. Il a aussi salué l’engagement du Qatar en faveur des causes de la Nation arabe.

Le diplomate marocain a fait ses déclarations à l’agence QNA à l’occasion de la fête nationale du Qatar, célébrée chaque 9 décembre. Une fête nationale toute particulière cette année puisqu'elle coïncide avec la Coupe du monde qu’organise, avec un succès phénoménal, cet émirat du Golfe.

Mohamed Setri a affirmé que «le processus de développement que mène le Qatar est réussi et se distingue avec brio et compétence, sous la direction de Son Altesse l’Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, notant que tout le monde loue la préparation du Qatar, ce qui n'est pas surprenant à la lumière de l'énorme effort qui a été fait pour réussir à accueillir cet évènement sportif majeur».

L’ambassadeur marocain fait allusion, entre autres, aux stades érigés par le Qatar et qui se démarquent aussi bien par leur forme, leur conception et le recours à une technologie de pointe.

Concernant le symbolisme du slogan de la fête nationale de cette année 2022 «Notre unité, source de notre force», le diplomate marocain a déclaré que «ce slogan est associé à trois mots qui ont de grandes connotations et des significations profondes qui transcendent les frontières du Qatar en raison des messages profonds et significatifs qu'il porte pour la Nation arabe».

«Aujourd'hui, la Nation arabe a plus que jamais besoin d'unité et d'intégration», a ajouté Mohamed Setri qui a souligné que «le Qatar travaille à sa renaissance et à sa prospérité en servant les causes de la Nation arabe et en défendant ses espoirs et ses intérêts».

L’ambassadeur du Royaume du Maroc a conclu ses propos en affirmant que les relations bilatérales qataro-marocaines sont profondes et fortes, notant qu'elles couvrent de nombreux domaines et se caractérisent par une concertation, une coordination et une solidarité au service de l'intérêt commun entre les deux pays à la lumière des liens fraternels entre Son Altesse l'Emir Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani et Sa Majesté le Roi Mohammed VI.