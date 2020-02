© Copyright : DR

Kiosque360. Les parlementaires reprochent à la fédération de ne pas avoir interagi comme il se doit avec la mission exploratoire de la commission des secteurs sociaux, qui a porté sur les pistes d’athlétisme.

Les parlementaires, membres de la commission des secteurs sociaux, reprochent à la Fédération d’athlétisme, présidée par Abdeslam Ahizoune, de ne pas avoir collaboré comme il se doit avec la mission exploratoire dont l’objet portait sur certaines réalisations de cette institution. Contrairement à la Fédération royale marocaine du football qui a été très coopérative, les responsables de l’athlétisme auraient montré peu de respect envers l’institution législative «qui ne fait pourtant qu’exercer son rôle de contrôle de l’action publique», rapporte le quotidien Al Massae dans sa livraison du jeudi 13 février.

Tout comme le ministère de la Jeunesse et des sports, la Fédération d’athlétisme n’aurait pas fourni les documents exigés par les membres de la mission, notamment concernant tout ce qui porte sur les pistes en caoutchouc synthétique qui ont été réalisées dans plusieurs régions. La commission des affaires sociales à la première Chambre a néanmoins salué les efforts consentis pour doter le pays de ce genre de pistes, tout en relevant que ces dernières ne disposent que de six couloirs alors qu’il aurait été judicieux d’en prévoir huit.

Dans le rapport réalisé à l’issue de sa mission exploratoire, rapport dont des extraits ont été repris par Al Massae, la commission a relevé de nombreux dysfonctionnements. Entre autres observations notées dans son rapport, la commission estime que ces pistes ne sont malheureusement pas conformes pour abriter des compétitions à l’échelle du Continent ou même à l'échelle internationale. La commission a également relevé un grand écart dans les délais de réalisation de ces pistes. Certaines ont même pris plusieurs années. Dans le cas de Khénifra, par exemple, les travaux de réalisation de la piste ont duré 7 années, précise le quotidien.

La commission reproche par ailleurs à la Fédération de ne pas lui avoir fourni assez d’informations, de documents et, encore moins, de données financières pour pouvoir réaliser correctement sa mission et faire une estimation des coûts de réalisation de ces infrastructures. Pour ce qui est des recommandations, la commission salue dans son rapport les efforts consentis par la fédération pour doter plusieurs villes en pistes de caoutchouc synthétique et suggère, en même temps, que le nombre de couloirs soit porté à huit pour pouvoir accueillir des compétitions internationales.

La commission recommande également à la Fédération de signer un contrat-programme avec l’Etat, comme c’est le cas pour la FRMF. Elle lui recommande, de même, de prendre exemple sur cette dernière en mettant en place un compte spécial consacré exclusivement à la réalisation des pistes et des centres d’athlétisme, ainsi que d’autres infrastructures sportives du genre.